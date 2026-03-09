"Bana hayır dediler" - Öfkeli Xavi, Barcelona'nın Arsenal yıldızını transfer etmesini engellediğini açıkladı

Belki de Barcelona taraftarları için en üzücü olan şey . Xavi, anlaşmanın spor açısından neredeyse tamamlandığını, ancak kulübün üst yönetiminin süreci geciktirdiğini ısrarla belirtiyor.

"Başkan bu konuda da doğruyu söylemiyor. Leo ile anlaşma sağlanmıştı. Ocak 2023'te, Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra, onunla iletişime geçtik ve bana geri dönmekten heyecan duyduğunu söyledi, ben de bunu gördüm. Mart ayına kadar konuştuk ve ona 'Tamam, sen bana onay verdiğinde, başkana söyleyeceğim çünkü bunu futbol açısından iyi bir hamle olarak görüyorum' dedim" diye açıkladı Xavi.

"Sonra ne oldu? Başkan, Leo'nun babasıyla sözleşme görüşmelerine başladı ve La Liga'nın onayı da vardı, ama her şeyi mahveden başkan oldu. Nedenini açıkladı mı? Laporta bana, Leo geri dönerse ona karşı savaş açacağını ve buna izin veremeyeceğini söyledi. Sonra birdenbire Leo, karşı tarafta bunun mümkün olmadığı söylendiği için telefonlarıma cevap vermeyi kesti. Babasını aradığımda, 'Bu olamaz, Jorge' dedim ve o da 'Başkanla konuş' dedi. Ben ise beş aydır Leo ile görüştüğümüzü, anlaşmanın yapıldığını, onun futbol yeteneği konusunda hiçbir şüphe olmadığını ve finansal olarak Montjuïc'e gideceğimizi ve bunu yapacağımızı ısrarla söyledim."