Getty Images Sport
Çeviri:
"Bana hayır dediler" - Öfkeli Xavi, Barcelona'nın Arsenal yıldızını transfer etmesini engellediğini açıkladı
Zubimendi'nin artan ünü
O dönemde Zubimendi, Real Sociedad'da oynuyordu ve La Liga'nın en istikrarlı defansif orta saha oyuncularından biri olarak güçlü bir itibar kazanmıştı. İspanya ile 2024 Avrupa Şampiyonası ve 2023 UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı. Ayrıca, orta saha oyuncusu 2020'de Real Sociedad ile Copa del Rey'i kaldırdı. Zubimendi'nin artan ününe rağmen, sonunda 60 milyon sterlinlik bir anlaşma ile Mikel Arteta'nın Arsenal takımına katıldı, ancak Barcelona yetkilileri bu transferin imkansız olduğunu iddia etti.
- Getty Images Sport
Camp Nou'daki iç çöküş
Bu süreci değerlendiren Xavi, La Vanguardia gazetesine verdiği röportajda transfer konusunda en önemli önceliği hakkında net bir şekilde konuştu: "Sergio Busquets ayrılacaktı, bu yüzden Zubimendi'yi transfer etmelerini istedim ama mali nedenlerden dolayı reddettiler." Menajerin başkan Joan Laporta ile ilişkisi de mercek altına alındı ve Xavi, kulübü kurtarmak için geri getirildikten sonra ihanete uğradığını hissettiğini itiraf etti. "Elbette hatalar yaptık ve hem kişisel olarak hem de toplantılar aracılığıyla personel ile birlikte çok eleştirel davrandık" dedi. "Kısaca özetlemek gerekirse, kulüpten beklentilerimin zamanla azaldığını söyleyebilirim. Onun [Laporta] sayesinde Barça ile sözleşme imzaladım, ama sonunda beni hayal kırıklığına uğrattı." Xavi, görev süresini belirleyen iç çatışmaları ortaya çıkardı ve spor vizyonu ile kulübün eylemleri arasındaki uçurumu vurguladı. "Kulübün anlattığı hikaye tamamen yanlış ve kendimi açıklamam gerektiğini hissediyorum - bu içimde taşıdığım bir şey ve açıklığa kavuşturmam gerekiyor" dedi.
Lionel Messi'nin başarısız dönüşüBelki de Barcelona taraftarları için en üzücü olan şey . Xavi, anlaşmanın spor açısından neredeyse tamamlandığını, ancak kulübün üst yönetiminin süreci geciktirdiğini ısrarla belirtiyor.
"Başkan bu konuda da doğruyu söylemiyor. Leo ile anlaşma sağlanmıştı. Ocak 2023'te, Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra, onunla iletişime geçtik ve bana geri dönmekten heyecan duyduğunu söyledi, ben de bunu gördüm. Mart ayına kadar konuştuk ve ona 'Tamam, sen bana onay verdiğinde, başkana söyleyeceğim çünkü bunu futbol açısından iyi bir hamle olarak görüyorum' dedim" diye açıkladı Xavi.
"Sonra ne oldu? Başkan, Leo'nun babasıyla sözleşme görüşmelerine başladı ve La Liga'nın onayı da vardı, ama her şeyi mahveden başkan oldu. Nedenini açıkladı mı? Laporta bana, Leo geri dönerse ona karşı savaş açacağını ve buna izin veremeyeceğini söyledi. Sonra birdenbire Leo, karşı tarafta bunun mümkün olmadığı söylendiği için telefonlarıma cevap vermeyi kesti. Babasını aradığımda, 'Bu olamaz, Jorge' dedim ve o da 'Başkanla konuş' dedi. Ben ise beş aydır Leo ile görüştüğümüzü, anlaşmanın yapıldığını, onun futbol yeteneği konusunda hiçbir şüphe olmadığını ve finansal olarak Montjuïc'e gideceğimizi ve bunu yapacağımızı ısrarla söyledim."
- Getty Images Sport
Flick'in garip geçiş için özrü
Xavi'nin ayrılışı karışık geçse de, o, yönetim kurulunun sahip olmadığı bir klas seviyesini gösteren halefi Hansi Flick hakkında şaşırtıcı bir anekdot paylaştı. Flick'in, Xavi'nin haberi olmadan gerçekleşen bu garip geçiş için özür dilemek üzere Xavi'nin evini ziyaret ettiği bildirildi. Xavi, "Kulüp benim menajerlik yaptığım dönemde, beni kovmaya karar vermiş olmasına rağmen kimse bana bunu doğrudan söylememişti. Ben de ona, kulübün benim menajerlik yaptığım dönemde onunla görüşüp görüşmediğini sordum. O da özür dilemek için geldi" dedi.
"Özür diledi, iki saatten fazla konuştuk, harikaydı. Kulüp ona bana hiçbir şey söylememesini söylemiş, bu yüzden özür dilemek için evime geldi. İyi bir adam, çok onurlu ve iyi gittiği için mutluyum."
Reklam