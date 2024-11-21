Ballon d'Or’un son sahibi Rodri, Messi ve Cristiano Ronaldo arasındaki farkı açıkladı

GettyUğur AktanBallon d'Or’un son sahibi Rodri, Messi ve Cristiano Ronaldo arasındaki farkı açıkladıRodriC. RonaldoM.CityPremier LigAl Nassr FCPremier LigInter Miami CFL. MessiManchester City yıldızı Rodri, 2024 Ballon d'Or'u kazandı ve şimdi Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasındaki GOAT tartışmasına katıldı.Rodri, GOAT tartışması hakkındaki görüşünü paylaştıMessi'nin Ronaldo'dan nasıl farklı olduğunu açıkladıMessi'nin sahada "her yerde tehlike" anlamına geldiğini düşünüyorGOAL'ü WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱