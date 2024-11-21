Cristiano Ronaldo Lionel MessiGetty
Uğur Aktan

Ballon d'Or’un son sahibi Rodri, Messi ve Cristiano Ronaldo arasındaki farkı açıkladı

RodriC. RonaldoM.CityPremier LigAl Nassr FCPremier LigInter Miami CFL. Messi

Manchester City yıldızı Rodri, 2024 Ballon d'Or'u kazandı ve şimdi Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasındaki GOAT tartışmasına katıldı.

  • Rodri, GOAT tartışması hakkındaki görüşünü paylaştı
  • Messi'nin Ronaldo'dan nasıl farklı olduğunu açıkladı
  • Messi'nin sahada "her yerde tehlike" anlamına geldiğini düşünüyor
GOAL'ü WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱