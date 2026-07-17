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Italian Football Federation Hall Of FameGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Bagnoli’nin vefatı: Inter, Genoa ve Milan’dan anma mesajları

Inter
Genoa
AC Milan
Serie A

Kariyeriyle bağlantılı kuruluşlar, Bagnoli’nin vefatı nedeniyle taziyelerini ilettiler

Hellas Verona’nın tarihi şampiyonluğunun teknik direktörü Osvaldo Bagnoli vefat etti. 91 yaşındaydı. Tam bir Milanlı olan (lakabı “Bovisa’nın Büyücüsü” idi) Bagnoli, 1984/85 sezonunda Hellas’ın başında şampiyonluğu kazanarak İtalyan futbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza atmıştı. Futbolcu olarak Milan, Verona ve Udinese gibi takımlarda forma giymiş olan Bagnoli, teknik direktör olarak Verona’nın yanı sıra Inter ve Genoa gibi takımları da çalıştırmıştı.

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