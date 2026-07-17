Bagnoli’nin vefatı: Inter, Genoa ve Milan’dan anma mesajları

Hellas Verona’nın tarihi şampiyonluğunun teknik direktörü Osvaldo Bagnoli vefat etti. 91 yaşındaydı. Tam bir Milanlı olan (lakabı “Bovisa’nın Büyücüsü” idi) Bagnoli, 1984/85 sezonunda Hellas’ın başında şampiyonluğu kazanarak İtalyan futbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza atmıştı. Futbolcu olarak Milan, Verona ve Udinese gibi takımlarda forma giymiş olan Bagnoli, teknik direktör olarak Verona’nın yanı sıra Inter ve Genoa gibi takımları da çalıştırmıştı.