Avrupa'nın devleri neden Victor Osimhen’i transfer etmek istemiyor?

Nijeryalı yıldızın Real Madrid, PSG ya da bir Premier Lig devine gitmesi bekleniyordu ama Osimhen bir kez daha belirsizlik içinde sıkışıp kaldı.

Victor Osimhen’in Türkiye’de geçirdiği sezon sportif açıdan neredeyse kusursuzdu. Nijeryalı golcü, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 41 maçta 37 kez fileleri havalandırdı ve sarı-kırmızılılar çifte kupa sevinci yaşadı.

Böyle üretken bir santrforun peşine Avrupa’nın büyük kulüplerinin düşmesi normal olurdu. Özellikle de piyasada onun kadar kendini kanıtlamış golcü sayısı bu kadar azalmışken...

Ancak şu ana kadar Napoli’nin oyuncusuna sadece Suudi Arabistan’dan Al-Hilal somut bir teklif götürdü. Onlar da Osimhen’i dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri yapmaya istekli. Peki ne oluyor Osimhen cephesinde? Premier Lig hayali kuran dünya çapındaki bir forvet neden sadece Orta Doğu seçeneğiyle baş başa kalmış gibi görünüyor? Ve neden buna hâlâ bu kadar isteksiz yaklaşıyor?

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