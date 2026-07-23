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Aston Villa, Chelsea'den Alejandro Garnacho'yu transfer ettiğini duyurdu
Emery, en önemli hücum hedefini kadrosuna kattı
22 yaşındaki oyuncu, Stamford Bridge’de istikrarlı bir performans sergilemekte zorlandığı bir dönemin ardından, sezon sonuna kadar geçerli bir kiralama anlaşmasıyla Villa Park’a transfer oldu. Emery, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada bu transferden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “Alejandro’dan çok memnunuz. Çok yetenekli ve genç bir oyuncu; projemize katkıda bulunma isteğini bize gösterdi. Gerçekten çok mutluyuz.”
İlk etapta kiralık transfer olarak gerçekleşse de, haberlere göre anlaşmada bir satın alma zorunluluğu da yer alıyor. Bu sayede, 2026-27 sezonunda belirli performans hedeflerine ulaşılması halinde transferin kalıcı hale gelmesi mümkün olacak.
- Getty
Chelsea'den ayrılışın analizi
Garnacho’nun Chelsea’den ayrılması, Blues’un Villa’dan Morgan Rogers’ı rekor kıran 117 milyon sterlinlik bir anlaşma ile kadrosuna kattıktan sonra gerçekleşti. Blues, Garnacho’yu geçen Eylül ayında 40 milyon sterlinlik bir anlaşma ile Manchester United’dan transfer etmişti. Garnacho, 2025’teki transferinden önce Manchester United’ın altyapısından yetişmiş ve A takımda 144 maça çıkmıştı. Geçen sezon Chelsea formasıyla 43 maça çıkmasına rağmen, kanat oyuncusu kadroda yer bulamadı. Stamford Bridge’de geçirdiği süre boyunca Arjantinli oyuncu, tüm turnuvalarda toplamda sadece sekiz gol ve dört asist kaydetmeyi başardı.
Villa'nın yoğun transfer çalışmaları
Garnacho’nun transferi, bu yaz Villa Park’ı hareketin merkezi haline getiren daha geniş kapsamlı bir transfer stratejisinin bir parçasıdır. Johan Manzambi, Joao Gomes ve Modou Keba Cisse’nin transferlerinin ardından Garnacho, bu transfer döneminin dördüncü önemli transferi oldu. Bu yetenek akını, kulübün oyuncu satışlarından elde ettiği yaklaşık 200 milyon sterlinlik gelirle finanse ediliyor. Youri Tielemans ve Donyell Malen gibi tanınmış isimlerin ayrılması, Emery’ye kadronun dinamizmini artırmak için Garnacho gibi belirli profilleri hedef alabilme konusunda finansal özgürlük sağladı.
Garnacho, olağanüstü bir sezonun verdiği ivmeyle yükselişte olan bir takıma katılmaya hazırlanıyor. Villa, geçen sezon muhteşem bir performans sergiledi; Avrupa Ligi kupasını kaldırdı ve Premier Lig’i dördüncü sırada tamamlayarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını garantiledi. Avrupa Ligi zaferi sayesinde, takım şimdi 12 Ağustos’ta UEFA Süper Kupası’nda Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
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Villa Park’ta gelecekteki beklentiler
Kalıcı transferi gerçekleşmesi durumunda, Garnacho’nun Aston Villa ile dört yıllık bir sözleşme üzerinde önceden anlaşmaya vardığı bildiriliyor. Bu uzun vadeli taahhüt, kulübün onun gelecekteki başarılarının temel taşlarından biri haline gelme yeteneğine duyduğu güveni vurguluyor. Anlaşma, Manchester United için de önem taşıyor; zira 2025 yılında Chelsea’ye ilk transferi sırasında belirlenen şartlar gereği, kulübün gelecekteki herhangi bir kalıcı transferden %10 oranında satış payı alma hakkı olduğu bildiriliyor.
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