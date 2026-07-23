Aston Villa, Chelsea'den Alejandro Garnacho'yu transfer ettiğini duyurdu

22 yaşındaki oyuncu, Stamford Bridge’de istikrarlı bir performans sergilemekte zorlandığı bir dönemin ardından, sezon sonuna kadar geçerli bir kiralama anlaşmasıyla Villa Park’a transfer oldu. Emery, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada bu transferden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “Alejandro’dan çok memnunuz. Çok yetenekli ve genç bir oyuncu; projemize katkıda bulunma isteğini bize gösterdi. Gerçekten çok mutluyuz.”

İlk etapta kiralık transfer olarak gerçekleşse de, haberlere göre anlaşmada bir satın alma zorunluluğu da yer alıyor. Bu sayede, 2026-27 sezonunda belirli performans hedeflerine ulaşılması halinde transferin kalıcı hale gelmesi mümkün olacak.















