Jhon Duran GFXGOAL
Krishan Davis

Arsenal ve Real Madrid transfer haberlerinden Rus futbolunun bilinmezliğine: Jhon Duran'ın parlak kariyeri nasıl muhteşemden tuhaflığa dönüştü?

Henüz 22 yaşında olan Jhon Duran, giderek göçebe hale gelen kariyerinde altıncı kulübüne ve sadece 12 ay içinde üçüncü kulübüne katıldı ve Rusya'ya gidip Zenit St Petersburg ile sözleşme imzalamak gibi tartışmalı bir karar verdi. Eski Aston Villa golcüsünün Avrupa devleri Real Madrid, Bayern Münih ve Chelsea ile bağlantılı olduğu söylentileri çıkalı bir yıldan biraz fazla zaman geçti, ancak Suudi Arabistan ve Türkiye'de geçirdiği dönemlerin ardından, forvet oyuncusu şimdiden daha da unutulmaya yüz tutmuş durumda.

Duran, Aston Villa'daki ikinci sezonunda potansiyel bir dünya şampiyonu olarak ortaya çıktı ve 2024-25 sezonunun ilk yarısında hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde süper yedek olarak adını duyurdu ve bu süreçte bazı olağanüstü goller attı.

Bu başarı başını döndürmüş gibi görünüyordu ve Avrupa'nın bazı büyük kulüpleriyle ilgili söylentiler güçlenirken daha fazla süre almak için baskı yapmaya başladı. Ancak sonuçta, 2025 Ocak transfer döneminin sonlarında Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr takımına katılarak prestij yerine parayı tercih etti.

Bu, Duran'ın kendini futbol dünyasının çorak topraklarında bulduğu, o günden bu yana geçen 12 ay boyunca keskin bir düşüş eğrisinin ilk adımı oldu...

  • Jhon Duran Aston Villa 2024Getty Images

    Villa Sensation

    2023 yılının Ocak ayında MLS'nin Chicago Fire takımından Villa'ya transfer olduktan sonra oldukça sıradan bir başlangıç yapan Duran'ın, geçen sezonun ilk yarısında İngiliz futbolunu kasıp kavurduğunu söylemek abartı olmaz. Kolombiyalı oyuncu, Villa'nın Premier Lig'deki ilk beş maçında - hepsi yedek olarak - dört gol attı, bunlardan biri Everton'a karşı çok uzak mesafeden attığı muhteşem bir galibiyet golüydü.

    Aynı formunu Avrupa'da da sürdürdü ve Villans'ın Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki ilk üç maçında iki gol attı. Villa Park'ta Bayern Münih'e karşı elde edilen olağanüstü galibiyette yine son dakikada galibiyet golünü atarak kulübün tarihine adını yazdırdı.

    Ancak bu başarıları ona ilk 11'de yer kazandırmadı, çünkü teknik direktör Unai Emery, İngiltere milli takım oyuncusu Ollie Watkins'i tercih etti. O dönemde konuşan İspanyol teknik adam, "Potansiyeli çok büyük ve ondan en iyi şekilde yararlanmak, onu desteklemek, ona yardım etmek ve ondan çok şey beklemek istiyorum. Gol atarak kendine güven kazanıyor. Her iki forvetle de rahat hissetmeli ve iki forvetle, biriyle veya ikisiyle nasıl oynayabileceğimizle gurur duymalıyız. Bu bizim karşılaştığımız zorluk."

  • Emery yönetimindeki hayal kırıklığı

    Ancak, Eylül sonu ile Aralık 2024 başı arasında Premier Lig'de gol sıkıntısı çekilirken ve sahada geçirdiği süre hala sınırlıyken, perde arkasında her şeyin yolunda olmadığı ortaya çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern ve Bologna'ya karşı gol atmış olsa da, Duran huysuzluğu ile ün salmıştı (belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, o da ateşli kişiliğiyle tanınan Zlatan Ibrahimovic'i idol olarak görüyordu).

    İlk patlama noktası, Ekim ayında İtalyan takımıyla oynanan maçta 66. dakikada oyundan alınmasına çok kötü tepki vermesiyle geldi. Forvet, Villa Park'ın yedek kulübesinde koltuklara yumruk atıp tekme attığı ve ardından şok edici bir patlamayla saha kenarına doğru bir şey fırlattığı kamera görüntülerine yakalandı.

    Emery daha sonra durumu hafifletmeye çalıştı, ancak ateşli Kolombiyalıyı yönetmekte zorlandığı giderek daha açık hale geliyordu. "Onun tepkisine bir sorunum yok" dedi. "Soyunma odasında verdiğimiz her mesaj saygı ve değerlerimizi korumakla ilgili. Bazı genç oyuncular biraz tepki gösterebilir, ama bu benim kontrolüm altında. Bu yılki ilk başlangıcıydı - rakipler dinçken başlamak her zaman daha zordur."

    Ertesi ay Sky Sports 'a verdiği röportajda Villa'nın teknik direktörüyle ilişkisini değerlendiren Duran, "Bazen sevgi ve nefret [anları] oluyor! Ama hayır, ona ve teknik ekibine çok minnettarım. Birçok sorun yaşadık, ama bence bunlar normal.

    "Bazen olur, kıvılcımlar çıkar! Bu yüzden sürekli kavga ediyoruz! Ama bence benim yaşımdaki bir genç ve onun gibi çok şey bilen, çok şey başarmış bir kişi için bu normal. Ve gerçek şu ki, bu ortamda olduğum için çok, çok minnettarım ve onun futbolda bu kadar büyük bir kişi olduğu için minnettarım. Evet, bazen tartışıyoruz. Çünkü onun kendi görüşü var, benim de kendi görüşüm var ve ben hiç sessiz kalan biri olmadım. Söyleyecek bir şeyim varsa, kim olursa olsun, söylerim."

  • Cristiano Ronaldo Jhon DuranGetty Images

    Al-Nassr ziyarete geliyor

    O röportajdaki üslubu neşeli olsa da, sözleri süper yedek olarak oynadığı rolden duyduğu memnuniyetsizliği ortaya koyuyordu. Aralık ayına gelindiğinde, iki ay önce yeni bir uzun vadeli sözleşme imzalamasına rağmen, Arsenal, Barcelona, Bayern, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Chelsea gibi takımlarla transfer bağlantıları kurulmuştu.

    Sezonun ilk lig maçında, zor günler geçiren Southampton karşısında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı ve galibiyet golünü attı. Ardından Nottingham Forest ve Manchester City maçlarında da gol attı ve Villa'nın sonraki iki maçında da ilk 11'de yer aldı. Ancak, Emery'nin güvenini kazandığını düşündüğü anda, bu güveni boşa çıkardı.

    Boxing Day'de St James' Park'ta Newcastle'a karşı 1-0 geride olan takımında, Duran, yarım saatlik süre dolduktan kısa bir süre sonra Fabian Schar'ın sırtına tekme attığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Villa, maçı 3-0 kaybetti ve bu sonuç, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında pahalıya mal oldu, çünkü Magpies, gol farkıyla Emery'nin takımının üzerinde bitirerek beşinci ve son sırayı aldı.

    Bunu üç maçlık bir ceza izledi ve tekrar oynayabilir hale geldiğinde bile Everton maçında yedek kulübesinde kaldı, Arsenal ve West Ham maçlarında sadece yarım saat süre aldıktan sonra Villans kariyeri ani bir şekilde sona erdi. O zamanlar Ocak ayıydı ve Villa'nın ilk tutumu Duran'ın satılık olmadığı yönündeydi, ancak Premier League'in karlılık ve sürdürülebilirlik kuralları (PSR) ile ilgili endişeler ve iki elit forveti mutlu etmenin imkansız olduğu kabulü, fiyat uygun olursa satılabileceği anlamına geliyordu. Oldukça uygun bir şekilde, Al-Nassr teklifte bulundu ve oyuncu parayı takip etmeye hazırdı.

  • Jhon Duran Al-Nassr 2024-25Getty

    Suudi Arabistan'daki konaklama ters gider

    Zengin Suudi devleri, kış transfer döneminin sonunda 9 numarayı transfer etmek için göz kamaştırıcı bir rakam olan 77 milyon avro (64,5 milyon sterlin/80 milyon dolar) ödedi ve bu rakama bonuslar dahil değil. Bu transferle, Ronaldo ve eski Liverpool yıldızı Sadio Mane'nin yer aldığı hücum hattına bir isim daha eklendi. Sözleşmesinin yıllık 17 milyon sterlin (21 milyon dolar) değerinde olduğu söyleniyordu, bu da saat başına yaklaşık 1.900 sterlin ediyor. Bu arada Villa, onun Avrupa'daki bir rakibe katılmak yerine Pro League'e gitmesinden memnun olduğu bildirildi.

    Duran için gol atmak başlangıçta sorun değildi, yeni ortamında ilk iki lig maçında dört gol attı, ancak saha dışı sorunlar nedeniyle Körfez ülkesindeki zamanı hızla tersine döndü. Sorunların ilk belirtileri, onun aslında Riyad'da yaşamadığı, bunun yerine kız arkadaşıyla birlikte yaşamasına engel olacak Suudi Arabistan'ın katı yasalarından kaçınmak için 270 mil uzaklıktaki komşu Bahreyn'e yerleştiği yönündeki haberlerdi. Sadece antrenmana katılmak için her gün 80 dakikalık uçuşlar yaptığı iddia edildi.

    Al-Nassr, bu haberleri "iğrenç derecede komik sahte haberler" olarak nitelendirdi, ancak bu teori hiçbir zaman tam olarak çürütülmedi. Kulüp, Twitter'da "Hepimiz 'sahte haber' denen şeyi duymuşuzdur, ama bu iğrenç derecede komik bir sahte haber!" dedi. "Kulübümüzün bu kadar önemli olması bizi mutlu ediyor. Jhon Riyad'ı seviyor ve evi kulüp ve stadyuma yakın. O bizim yeni aile üyemiz."

    Ancak, performansının düşmesi ve Al-Nassr'ın ligde geride kalmasıyla, Duran'ın Suudi Arabistan'a uyum sağlayamadığı ve bunun da zihinsel durumunu etkilediği için saha dışında kişisel sorunlara yol açtığı ortaya çıktı. Stefano Pioli yönetimindeki kulübün genel olarak zorluklar yaşadığı bir dönemde, forvet oyuncusu kendisine yapılan önemli yatırımı karşılayamadığı için günah keçisi haline geldi ve birçok taraftar onun satılmasını istedi.

  • jhon-duran(C)Getty Images

    Kısa süreli Türkiye büyüsü

    Suudi Arabistan'a geldikten sadece beş ay sonra, Duran'ın Al-Nassr'da kendini evinde hissedemediği için ayrılabileceği haberleri çıktı, ancak o sadece 18 maçta 12 gol atmıştı. Altı farklı kulüp tarafından Premier Lig'e geri dönme şansı sunulmasına rağmen, santrfor bir kez daha en kazançlı seçeneği tercih ederek Türkiye'ye gidip Jose Mourinho'nun Fenerbahçe takımına kiralık olarak katıldı.

    The Athletic'e göre, Süper Lig devi bu oyuncuyu kadrosuna katmak için büyük bir hamle yaptı ve sportif direktörü, Duran'ı İngiltere'ye dönmek yerine kendilerini seçmesi için ikna etmek amacıyla Medellin'e giderek yüz yüze görüşmeler yaptı. Bu arada, Al-Nassr'a yaptıkları teklif, o yaz utanç verici bir zararla satılmak yerine, Türkiye'de geçireceği bir sezon boyunca piyasa değerini yeniden yükseltebileceği yönündeydi.

    Ancak bir kez daha işler planlandığı gibi gitmedi. Mourinho'nun, o zaman 21 yaşındaki oyuncunun sezon öncesi antrenmanlarının ilk gününe gelmemesinden rahatsız olduğu iddia edildi ve İspanyol basınına verdiği demeçlerde Duran'ı "saygısız" olarak nitelendirdiği öne sürüldü. Ancak Fenerbahçe, teknik direktörün böyle bir açıklama yapmadığını yalanladı, ancak oyuncunun gerçekten geç geldiğini kabul etti. Bunun önceden kararlaştırılmış olup olmadığı hala belirsiz. "Yabancı basında menajerimiz Jose Mourinho'nun oyuncumuz Jhon Duran hakkında yaptığı açıklamalar tamamen yanlıştır" dediler. "Menajerimiz bu konuda herhangi bir açıklama yapmamıştır. Oyuncu bu akşam Portekiz'e gelerek takımımızın Algarve kampına katıldı."

    Mourinho, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanamayınca yeni sezonun başlamasından sadece bir ay sonra görevinden alındı. Mourinho'nun görevden alınması, Duran'ın Ağustos sonu ile Kasım başında sahalardan uzak kalmasına neden olan kemik iltihabı sorunu ile aynı zamana denk geldi. Yeni seçilen kulüp başkanı Sadettin Saran, ünlü Portekizli teknik adamın görevden alınmasından rahatsız olan forvetin oynamak istemediği için sakatlığını uydurduğu yönündeki sansasyonel söylentileri yalanlamak zorunda kaldı. "Jhon Duran gerçekten sakat. İspanya'daki doktoruyla konuştum ve MR sonuçlarını inceledim. Birkaç hafta içinde takıma geri dönecek" dedi Saran, Ekim ayında düzenlediği basın toplantısında.

    Oynayabildiği zamanlarda Duran, zihinsel olarak yine zorluklar yaşadığına dair haberler arasında çok daha az üretken oldu ve 21 maçta sadece 5 gol attı, ayrıca tavırları da sorun oluşturuyordu. Bu sorunlara rağmen, sezonun sonuna kadar İstanbul'da kalması bekleniyordu, ancak Şubat ayı başında Fenerbahçe'deki kiralık sözleşmesini aniden feshetti ve daha da belirsizliğe gömüldü.

  • Rusya'da radarın dışında

    Henüz 22 yaşında olan Duran, gelişmekte olan kariyerinde altıncı kulübüne ve sadece 12 ay içinde üçüncü kulübüne katıldı - ve bu, şimdiye kadarki en beklenmedik transferi. Forvet, öncelikle finansal nedenlerle görünen bir başka kararla, 2025-26 sezonunun geri kalanı için Rus devi Zenit St Petersburg ile sözleşme imzaladı.

    Zenit, Rusya Premier Ligi'nde ikinci sırada yer aldığı için kupa şansı sunabilir, ancak çekiciliği kesinlikle burada bitiyor; Duran, orada gözden uzak ve akıldan uzak olacak, çünkü Rusya'nın dört yıl önce Ukrayna'yı yasadışı işgalinden bu yana, bu ülkedeki kulüpler UEFA müsabakalarından men edildi ve ülkenin en üst ligi Avrupa'nın geri kalanında neredeyse hiç yayınlanmıyor.

    Amacı, çok para kazanmak ve Kolombiya'nın Dünya Kupası kadrosunda yerini garantilemek gibi görünüyor. Haziran 2025'ten beri ülkesinin milli takımında oynamadı ve Kasım ayında yapılan son kampta kadroya alınmadı. "Bana Zenit'in hedeflerini anlattılar. O kadar etkilendim ki kariyerime burada devam etmek istedim. Kendim ve ailem için en iyi yolu seçmeye çalışıyorum. Zenit'te başarılı ve mutlu olacağıma inanıyorum" dedi Duran.

    Zenit teknik direktörü Sergei Semak, Duran'ın gelişiyle ilgili olarak, "Hepimiz onun üst düzey bir oyuncu olduğunu biliyoruz, ancak işler onun istediği gibi gitmedi" dedi. "Kolombiya ile Dünya Kupası'na gitmek ve John Cordoba ile ilk 11'de yer almak için motive olmasını bekliyoruz. Onun bizim için faydalı olmasını bekliyoruz ve kalitesinden şüphemiz yok."

    Özellikle, kiralama anlaşmasının, forveti ana kulübü Al-Nassr'dan satın alma zorunluluğu yerine bir opsiyon (35 milyon avro (30,5 milyon sterlin/41,5 milyon dolar)) içerdiği bildiriliyor, bu da onun bu yaz Dünya Kupası'ndan sonra seçeneklerini değerlendireceğini gösteriyor. Ancak şimdilik, bilinmeyene doğru yol alıyor ve bu kadar genç yaşta kendi kendine neden olduğu unutulma sürecini durdurmak için gerçek bir zorlukla karşı karşıya.

