Arsenal ve Real Madrid transfer haberlerinden Rus futbolunun bilinmezliğine: Jhon Duran'ın parlak kariyeri nasıl muhteşemden tuhaflığa dönüştü?

Ancak, Eylül sonu ile Aralık 2024 başı arasında Premier Lig'de gol sıkıntısı çekilirken ve sahada geçirdiği süre hala sınırlıyken, perde arkasında her şeyin yolunda olmadığı ortaya çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern ve Bologna'ya karşı gol atmış olsa da, Duran huysuzluğu ile ün salmıştı (belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, o da ateşli kişiliğiyle tanınan Zlatan Ibrahimovic'i idol olarak görüyordu).

İlk patlama noktası, Ekim ayında İtalyan takımıyla oynanan maçta 66. dakikada oyundan alınmasına çok kötü tepki vermesiyle geldi. Forvet, Villa Park'ın yedek kulübesinde koltuklara yumruk atıp tekme attığı ve ardından şok edici bir patlamayla saha kenarına doğru bir şey fırlattığı kamera görüntülerine yakalandı.

Emery daha sonra durumu hafifletmeye çalıştı, ancak ateşli Kolombiyalıyı yönetmekte zorlandığı giderek daha açık hale geliyordu. "Onun tepkisine bir sorunum yok" dedi. "Soyunma odasında verdiğimiz her mesaj saygı ve değerlerimizi korumakla ilgili. Bazı genç oyuncular biraz tepki gösterebilir, ama bu benim kontrolüm altında. Bu yılki ilk başlangıcıydı - rakipler dinçken başlamak her zaman daha zordur."

Ertesi ay Sky Sports 'a verdiği röportajda Villa'nın teknik direktörüyle ilişkisini değerlendiren Duran, "Bazen sevgi ve nefret [anları] oluyor! Ama hayır, ona ve teknik ekibine çok minnettarım. Birçok sorun yaşadık, ama bence bunlar normal.

"Bazen olur, kıvılcımlar çıkar! Bu yüzden sürekli kavga ediyoruz! Ama bence benim yaşımdaki bir genç ve onun gibi çok şey bilen, çok şey başarmış bir kişi için bu normal. Ve gerçek şu ki, bu ortamda olduğum için çok, çok minnettarım ve onun futbolda bu kadar büyük bir kişi olduğu için minnettarım. Evet, bazen tartışıyoruz. Çünkü onun kendi görüşü var, benim de kendi görüşüm var ve ben hiç sessiz kalan biri olmadım. Söyleyecek bir şeyim varsa, kim olursa olsun, söylerim."