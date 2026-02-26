Arsenal, Man City ve Liverpool, formda olan Man Utd'nin gelecek sezon Premier Lig şampiyonluğu için 'çok uzak' olmadığını belirtti

United, efsanevi teknik direktör Ferguson'un yönetiminde 13 şampiyonluk ve birkaç Şampiyonlar Ligi zaferi elde ederek, 1999'da tarihi bir üçlü zafer kazandı. Bu yüksek standartları korumak her zaman zor olacaktı.

Ancak Kırmızı Şeytanlar, alçakgönüllü bir düşüş yaşadı. Louis van Gaal ve Jose Mourinho gibi büyük isimler Kırmızı Şeytanları zirveye geri döndürmeyi başaramadı, Ole Gunnar Solskjaer ise oyuncu olduğu dönemdeki başarısını tekrarlayamadı. Michael Carrick şu anda geçici olarak takımın başına geçti.

Beş galibiyet içeren altı maçlık yenilmezlik serisini yönetti ve daha parlak bir gelecek konusunda iyimserlik yeniden artıyor. 2028 yılına kadar Premier Lig şampiyonluğunu geri kazanmak gibi cesur hedefler belirlendi.