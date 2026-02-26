Getty
Arsenal, Man City ve Liverpool, formda olan Man Utd'nin gelecek sezon Premier Lig şampiyonluğu için 'çok uzak' olmadığını belirtti
Manchester United, Ferguson yönetiminde 13 Premier Lig şampiyonluğu kazandı.
United, efsanevi teknik direktör Ferguson'un yönetiminde 13 şampiyonluk ve birkaç Şampiyonlar Ligi zaferi elde ederek, 1999'da tarihi bir üçlü zafer kazandı. Bu yüksek standartları korumak her zaman zor olacaktı.
Ancak Kırmızı Şeytanlar, alçakgönüllü bir düşüş yaşadı. Louis van Gaal ve Jose Mourinho gibi büyük isimler Kırmızı Şeytanları zirveye geri döndürmeyi başaramadı, Ole Gunnar Solskjaer ise oyuncu olduğu dönemdeki başarısını tekrarlayamadı. Michael Carrick şu anda geçici olarak takımın başına geçti.
Beş galibiyet içeren altı maçlık yenilmezlik serisini yönetti ve daha parlak bir gelecek konusunda iyimserlik yeniden artıyor. 2028 yılına kadar Premier Lig şampiyonluğunu geri kazanmak gibi cesur hedefler belirlendi.
Manchester United tekrar şampiyonluk yarışında yer alabilir mi?
Bunun gerçekçi olup olmadığı ve United'ın sahte şampiyon adaylarından gerçek şampiyon adaylarına dönüşümünü tamamlamasına ne kadar uzak olduğu sorulduğunda, eski Red Devils yıldızı Sharpe - BetBrain ile birlikte konuşarak - GOAL'e şunları söyledi: "Bence çok da uzak değiller. Michael Carrick'in gelmesinden bu yana bunu kanıtladılar. Birkaç üst düzey takımı yendiler. Everton karşısında, hücum ve pas açısından çok iyi bir performans sergilemediler, çok akıcı görünmediler, ancak birkaç ay önce muhtemelen çökmüş olacak bir takım ruhu ve azim gösterdiler. Gerçekten zor bir sonucu elde ettiler.
"İyi iş çıkarıyorlar. Üçüncü sıradan sadece birkaç puan uzaktalar ve ilk ikiden de çok uzak değiller. Sezon boyunca kaybettikleri puanlara bakarsanız, çok daha yakın olabilirdiler. Yaz aylarında üç veya dört kaliteli oyuncu transfer ederse, tutarlılık ve sıkı çalışma olursa, onların çok uzak olduğunu hiç sanmıyorum."
Manchester United gelecek sezon Premier Lig şampiyonluğu için mücadele edebilir mi?
Bu görüş, Premier Lig şampiyonluğu kazanmış bir başka eski United yıldızı olan Michael Owen tarafından dapaylaşılıyor. GOAL'a benzer bir soru sorulduğunda Owen şöyle cevap verdi: "Muhtemelen bir veya iki oyuncuya daha ihtiyaçları var. Casemiro ve hatta Fernandes'i kaybederlerse, iki çok önemli oyuncuyu kaybetmiş olacaklar. Yaş ortalamasını düşürmek gibi bir denge sorunu var. Bu inanılmaz bir şey.
"Birçok kişiye söyledim, Manchester United - zor günler geçirse bile - durumu tersine çevirecek ve bu tersine döndüğünde, bir yıl sürebilir, iki ay sürebilir, biri bunu başaracak. Bu kadar büyük bir kulüp sürekli düşük performans gösteremez ve durumu tersine döndüğünde, yarın yokmuş gibi hızlanacaktır. Bu olabilir.
“İnsanlar onların çok geride olduklarını düşünüyor, ama eğer yaptıklarını yapmaya devam ederlerse ve iyi bir yaz geçirirlerse, o kadar da geride olmayabilirler ve ligi kazanmak için beş, altı, yedi yıl değil, sadece bir veya iki yıl gerekebilir.
“Şu anda durum çok ilginç. Momentumları varken, bu ivmeyi sürdürmelerini tavsiye ederim. Şimdi menajeri ve diğer şeyleri değiştirmek mi istiyorsunuz? Vay canına, onca yıldan sonra bela arıyorsunuz.”
Man Utd yaz transfer döneminde kaç oyuncuya ihtiyaç duyuyor?
United'ın yaz transfer döneminde yine harcama yapması bekleniyor, çünkü Casemiro'nun serbest oyuncu olarak ayrılmaya hazırlandığı için yerine birinin alınması gerekiyor. 2025 yılında hücum oyuncularına büyük yatırımlar yapıldı - Matheus Cunha, Benjamin Sesko ve Bryan Mbeumo transfer edildi - bu da dikkatlerin artık orta saha ve savunma bölümlerine yönelebileceği anlamına geliyor.
Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı, Old Trafford'a en iyi yetenekleri çekmeyi kolaylaştıracaktır. Kırmızı Şeytanlar şu anda ligde dördüncü sırada yer alırken, uykusundan yavaş yavaş uyanmakta olan dev bir kulübe transfer olmayı düşünen oyunculara gelecekteki şampiyonluk hedeflerini satmak kolay olacaktır.
