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Uğur Aktan

Arsenal Kvaratskhelia'yı alma fırsatını 4 milyon euroluk bir oyuncu için geri tepti!

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Arsenal'ın 2022'de Khvicha Kvaratskhelia'yı reddettiği ve onun yerine sadece altı kez forma giyen Marquinhos'a 3,5 milyon £ harcadığı bildirildi.

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  • Arsenal, Kvaratskhelia'yı transfer etme şansına sahipti
  • Kulüp çalışanları onun kalitesinden emin değildi
  • Bunun yerine, Emirates'te başarısız olan Marquinhos'u tercih ettiler
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