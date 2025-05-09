Arsenal Kvaratskhelia'yı alma fırsatını 4 milyon euroluk bir oyuncu için geri tepti!

Arsenal'ın 2022'de Khvicha Kvaratskhelia'yı reddettiği ve onun yerine sadece altı kez forma giyen Marquinhos'a 3,5 milyon £ harcadığı bildirildi.

Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Arsenal, Kvaratskhelia'yı transfer etme şansına sahipti

Kulüp çalışanları onun kalitesinden emin değildi

Bunun yerine, Emirates'te başarısız olan Marquinhos'u tercih ettiler GOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱