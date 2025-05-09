Arsenal Kvaratskhelia'yı alma fırsatını 4 milyon euroluk bir oyuncu için geri tepti!

Getty ImagesUğur AktanArsenal Kvaratskhelia'yı alma fırsatını 4 milyon euroluk bir oyuncu için geri tepti!K. KvaratskheliaArsenalTransfersParis Saint-Germain - ArsenalParis Saint-GermainŞampiyonlar LigiArsenal'ın 2022'de Khvicha Kvaratskhelia'yı reddettiği ve onun yerine sadece altı kez forma giyen Marquinhos'a 3,5 milyon £ harcadığı bildirildi.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorArsenal, Kvaratskhelia'yı transfer etme şansına sahiptiKulüp çalışanları onun kalitesinden emin değildiBunun yerine, Emirates'te başarısız olan Marquinhos'u tercih ettilerGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱