Arsenal'in "şişe işleri"nin, zorlu Tottenham ile karşılaşmada Kuzey Londra derbisinde övünme hakkından çok daha fazlası söz konusu

'Bottle jobs' (şişe işleri), Mikel Arteta'nın takımı son üç Premier Lig sezonunda ikinci, ikinci ve ikinci olarak bitirdikten sonra, son yıllarda Arsenal'e sık sık yöneltilen bir hakaret. Bu durumun böyle olmadığını iddia etmek için gerekçeleri olsa da, en ateşli Gunners taraftarları bile, bu sefer şampiyonluğu kazanamazlarsa 'şişeyi bozdular' diye kabul edeceklerdir.

Arsenal'in son zamanlardaki kötü formu, bir zamanlar hak ettikleri rahat liderliği ellerinden kaçırmalarına neden oldu. Bazen bir geçit töreni gibi görünüyordu, ancak puan farkı bunu yansıtmıyordu, çünkü ligde hiç kimse kuzey Londralıların azmi ve istikrarına yetişemiyordu. Her hafta bir yolunu buluyorlardı, ama şimdi durum çok farklı.

Emirates'te geçirdiği mutsuz kış, Manchester City'nin Cumartesi günü Newcastle'ı mağlup etmesinin ardından, önemli bir şey yapmasına gerek kalmadan liderle arasındaki farkı iki puana indirmesini sağladı. Bu hafta sonu maçlarından sonra bir maç fazlası olacak olan City, tecrübesi ve bilgisiyle büyük bir tehdit oluşturuyor.

Ne zaman bir Kuzey Londra derbisi olacaksa, Arsenal Pazar günü başkentin diğer ucuna kısa bir yolculuk yapacak ve 22 yıllık acı verici bekleyişi sona erdirip Premier League kupasını kaldırmak için artık başka bir hata yapma lüksü olmayan bir konumda. Tottenham ise, bu karşılaşmanın eski düşmanlarının bu kez gerçekten "başaramaması" için bir katalizör olmasını istiyor.

    Kasvetli kış

    Siz fark etmemiş olabilirsiniz ve Arsenal'in ligin zirvesindeki konumu (şimdiye kadar) gerçekten tehdit altında olmamıştı, ancak Gunners için 2026 yılı mutlu bir başlangıç olmadı. Yılbaşından bu yana sekiz lig maçı oynadılar ve bunlardan sadece üçünü kazandılar - dört kez berabere kaldılar ve Manchester United'a evlerinde yenilerek 11 puan kaybettiler, bu da sonuçta çok pahalıya mal olabilecek bir kış dönemi olabilir.

    Beklentili taraftarlar için, geçen sezonun endişe verici yankıları olacak. Geçen sezonun son 13 maçında altı beraberlik ve iki mağlubiyet alan kuzey Londralılar, şampiyonluk yarışında muhteşem bir düşüş yaşadı ve Liverpool, sonunda 10 puan farkla rahat bir şekilde zirvede bitirdi. Bundan önce bile, Arteta'nın takımı, Reds ile arasındaki farkı gerçekten kapatmak için çok fazla puan kaybetmişti.

    Bu sezon, Arsenal için farklı olması gerekiyordu. Takım, sezon ortasında yaşanan dalgalanmalardan etkilenmeyecek kadar güçlü bir kadro kurmuş ve kazanma mentalitesi geliştirmiş gibi görünüyordu. Ancak, eski sorunları yeniden baş gösterdi.

    Kurtların önüne atılmak

    Arsenal, hafta ortasında form düşüşünde yeni bir dip noktaya ulaştı ve ligin son sırasındaki Wolves'a karşı iki gol üstünlüğünü koruyamadı ve 94. dakikada acı verici bir şekilde gelen beraberlik golüyle bir başka zarar verici beraberliğe imza attı. Opta'ya göre, bu hatanın önemini anlamak için, Premier Lig tarihinde ilk kez , ligin zirvesindeki takım , küme düşme bölgesindeki bir takıma karşı, hatta en alt sıradaki takıma karşı bile, iki gol veya daha fazla gol üstünlüğünü kaybetti.

    Piero Hincapie 56. dakikada konuk takımı 2-0 öne geçirdiğinde, Gunners'ın galibiyet olasılığı %98,1 gibi çok yüksek bir orandı, ancak son 30 dakikada son zamanlardaki kötü zamanlamalı kırılganlıkları bir kez daha ortaya çıktı. Saatin 60. dakikasında köşe vuruşundan gelen topu Arsenal düzgün bir şekilde uzaklaştıramadı ve top sonunda Hugo Bueno'ya geldi. Bueno, savunma oyuncuları tarafından engellenmeden ceza sahasının kenarından David Raya'yı geçerek muhteşem bir vuruşla golü attı.

    Wolves'un uzatma dakikalarında attığı beraberlik golü özellikle çirkin bir gol oldu. İletişim kopukluğu nedeniyle Raya ve stoper Gabriel aynı topa atladılar ve kaleci topu Tom Edozie'ye sektirdi. Edozie'nin şutu Riccardo Calafiori ve direkten sekti ve Molineux'da büyük bir coşku yarattı.

    Bu sonuçla Arsenal'in liderliği 5 puana indi, ancak Man City'den bir maç fazla oynamış durumda. Arsenal, 2026'da galibiyet pozisyonundan 7 puan kaybetti ve bu konuda sadece küme düşme tehlikesi yaşayan West Ham ve Crystal Palace (her biri 8 puan) daha kötü bir rekora sahip. Arteta'nın maçtan sonra haklı olarak belirttiği gibi, bunun sorumlusu sadece kendileri.

    'Ayağa kalkmalıyız'

    Maç sonrası basın toplantısında konuşan, morali bozuk Arsenal teknik direktörü şunları söyledi: "Kendimizi eleştirmeliyiz çünkü yeterince iyi değildik. Ligde, son birkaç aydır tutarlı olamadığımız bir gerçek. Ayağa kalkmalısınız. Zor bir an yaşadığınızda, ne kadar istediğimizi ve ne kadar iyi olduğumuzu göstermeliyiz. Ayağa kalkmalıyız."

    İspanyol teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Kendimizi suçlamalıyız. İkinci yarıdaki performansımız, bu ligde kazanmak için gereken standartlara yakın bir şey göstermedi ve bence bugün, özellikle ilk yarıda oynadığımız şekilde, olması gereken fark vardı.

    "Her darbeyi, her kurşunu kabul etmeliyiz, çünkü gerekli seviyede performans gösteremedik. Bence bu acıyı yaşamalıyız ve aynaya bakarak, oyunun şu anda ne gerektirdiğini anlamalıyız. Bir sonraki adım ise Pazar günü."

    Arsenal "şişe işleri" mi?

    Kaçınılmaz olarak, Molineux'daki sonuç Arsenal'in sosyal medyada ve bazı yorumcular arasında "bottle jobs" (zayıf performans) olarak nitelendirilmesine neden oldu. Kulüp efsanesi Paul Merson, Sky Sports'a şunları söyledi: "Hayal kırıklığı yaratıcı bir sonuç. İkinci viteste oynayamazsınız. Wolves 2-2'ye geldiğinde aciliyet vardı. Öncesinde böyle bir aciliyet yoktu. Böyle oynayamazsınız. Her maç sonuna kadar bir kupa finali gibidir.

    "Yüksek tempoda oynamak zorundasınız. Arsenal yüksek tempoda oynarsa, Wolves onlara ayak uyduramaz. Ama oynadıkları gibi, yavaş ve tembel oynayıp topu rakibe kaptırırlarsa, Wolves her zaman oyunda kalır. Şimdi tam gaz devam edecek, şişeler eriyip bitecek. Şimdi tam gaz devam ediyor - Brentford'da berabere kalıp, ligin en kötü takımına karşı iki gol öne geçtiler."

    Cuma günkü basın toplantısında "bottlers" olarak nitelendirilmesine yanıt veren Arteta, "Bu benim kelime dağarcığımda yok ve ben böyle görmüyorum çünkü kimsenin bunu kasıtlı olarak yapmak istediğini sanmıyorum. Ben bu kelimeyi kullanmazdım, ama bu benim görüşüm. Bu bireysel bir görüş, bakış açısı. Buna saygı duymak gerekir.

    "Wolves karşısında maçın gidişatına göre iki puan kaybettiniz, bunu kabullenmelisiniz. Benim asıl ilgilendiğim şey bir sonraki maç, bizden ne yapabileceğimiz, bu işi neden sevdiğimiz ve bundan sonra kaderimizi nasıl yazacağımız."

    Şehir avantajdan yararlanmaya hazır

    Bu sezon, ikinci sırada yer alan Man City'nin, belki de geçmiş yılların kalitesinden ve tecrübesinden yoksun yeni kadrosuyla, ligin zirvesinde yer alan Arsenal'i yakalayamayacak gibi göründüğü uzun dönemler oldu. Ancak, esas olarak şampiyonluk rakibinin dikkatsizliği sayesinde, şimdi kendilerini çok yakın bir mesafede buluyorlar.

    Fikstür de onların lehine. Newcastle'ı geride bıraktıktan sonra City, Leeds, Nottingham Forest ve West Ham ile oynayacağı maçlarla avantajlı bir seri yakaladı. Arsenal ise bu hafta sonu Kuzey Londra derbisinin ardından Chelsea ile zorlu bir maça çıkacak, ardından hafta ortasında Brighton'a zorlu bir deplasman yolculuğu yapacak.

    Dikkatli olmazlarsa ve Pep Guardiola'nın takımı son dönemdeki ivmesini sürdürürse, Mart ayında Arsenal Eylül ayından bu yana ilk kez liderlik koltuğundan düşebilir ve sezonun sonuna doğru heyecan verici bir kovalamaca yaşanabilir. 18 Nisan'da Etihad'da oynanacak iki takımın karşılaşması şimdiden şampiyonluğu belirleyecek bir maç gibi görünüyor.

    En büyük aşağılama

    Ancak öncelikle, Pazar günü Kuzey Londra derbisinin küçük bir meselesi var - bu karşılaşma, Arsenal'in son zamanlardaki sıkıntılarına mükemmel bir çare olabilir ya da bu noktaya kadar büyük ölçüde hakim oldukları şampiyonluk yarışında bir başka "başarısızlık" için katalizör görevi görebilir. İkincisi gerçekleşirse, bu en büyük utanç olacaktır.

    Herhangi bir sezonda Tottenham'a yenilmek yeterince kötüdür, ancak bu hafta sonu kısa bir yolculukla Spurs'un bu özel versiyonuyla karşılaşacakları maçta yenilirlerse, bu maç, Gunners'ın bu rekabetin tarihinde yaşadığı en ağır yenilgilerden biri olarak tarihe geçecektir. Bir mağlubiyet, bir zamanlar yedi puan olan liderlik avantajının neredeyse tamamen yok olması anlamına gelmekle kalmayacak, aynı zamanda şiddetli yerel rakiplerine sınırsız bir sevinç yaşatacak, ama aynı zamanda tüm zamanların en kötü Tottenham takımlarından birine yenilmenin utancını da yaşayacaklar.

    Spurs, maça 16. sırada giriyor ve küme düşme bölgesinin sadece beş puan üzerinde bulunuyor. Bugüne kadarki korkunç iç saha performansı, Newcastle'a karşı son mağlubiyetlerinin ardından Thomas Frank'ın görevinden alınmasına neden oldu ve eski Juventus ve Marsilya teknik direktörü Igor Tudor, Premier Lig'de kalmak için bile olsa, sezonun geri kalanından bir şeyler kurtarmak üzere göreve getirildi.

    Tottenham Hotspur Stadyumu'nun ateşli atmosferinde, ev sahibi taraftarlar Arsenal'in kendi sahasında puan kaybetmesini görmek için çaresizce beklerken, konuk takım yine de büyük favori olacak. Ancak, atmosfer ve potansiyel yeni teknik direktörün etkisi, şampiyonluk yarışında büyük rol oynayabilir.

    Geri dönüş yok mu?

    Pazar günü derbiden tüm ganimetlerle çıkamamak, özellikle de sezon boyunca "zihniyet" konusunu vurgulayan bir kulüp için, potansiyel psikolojik zararı küçümsenemez. Kaybedilirse, bu yeni yılın başındaki geçici düşüş çok daha kötü bir hal alacaktır, özellikle de beklentili taraftarların işler ters gittiğinde takıma sırt çevirme eğiliminde olduklarını göstermiş olmaları nedeniyle. Eğer baskı henüz onlara ulaşmamışsa, rakiplerinin sahasından yaralarını sararak ayrılırlarsa, kesinlikle ulaşacaktır.

    Ancak derbide galip gelmek, Arsenal'in tekrar rayına oturması ve nihayetinde Mayıs ayında şampiyonluğu kazanması için ihtiyaç duyduğu itici güç olabilir. Bu noktaya kadar, belki de en izlenebilir takım olmasalar da, şampiyonluğu hak eden bir takım oldular. Sezonun başında ezici bir güçtüler ve Tottenham'a daha fazla acı çektirmek, güvenlerini geri kazanmalarına bir şekilde yardımcı olacaktır.

    Arsenal açısından olumsuz bir sonuç düşünülmemelidir; ya kazanacaklar ya da kaybedecekler. Bundan daha azı, sezonlarının Premier Lig tarihinin en büyük başarısızlıkları arasına girme riskini doğurur.

