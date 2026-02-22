Arsenal'in "şişe işleri"nin, zorlu Tottenham ile karşılaşmada Kuzey Londra derbisinde övünme hakkından çok daha fazlası söz konusu

Arsenal'in son zamanlardaki kötü formu, bir zamanlar hak ettikleri rahat liderliği ellerinden kaçırmalarına neden oldu. Bazen bir geçit töreni gibi görünüyordu, ancak puan farkı bunu yansıtmıyordu, çünkü ligde hiç kimse kuzey Londralıların azmi ve istikrarına yetişemiyordu. Her hafta bir yolunu buluyorlardı, ama şimdi durum çok farklı.

Emirates'te geçirdiği mutsuz kış, Manchester City'nin Cumartesi günü Newcastle'ı mağlup etmesinin ardından, önemli bir şey yapmasına gerek kalmadan liderle arasındaki farkı iki puana indirmesini sağladı. Bu hafta sonu maçlarından sonra bir maç fazlası olacak olan City, tecrübesi ve bilgisiyle büyük bir tehdit oluşturuyor.

Ne zaman bir Kuzey Londra derbisi olacaksa, Arsenal Pazar günü başkentin diğer ucuna kısa bir yolculuk yapacak ve 22 yıllık acı verici bekleyişi sona erdirip Premier League kupasını kaldırmak için artık başka bir hata yapma lüksü olmayan bir konumda. Tottenham ise, bu karşılaşmanın eski düşmanlarının bu kez gerçekten "başaramaması" için bir katalizör olmasını istiyor.