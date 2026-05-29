Arsenal ile Paris Saint-Germain arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini belirleyecek altı maç

Bu maç gişe rekorları kıracak. Bukayo Saka, sakatlıkların da etkisiyle pek etkileyici bir sezon geçirmedi; ancak Arsenal, "Starboy"ları tam formda ve gol havasında olduğunda hücumda bambaşka bir takım haline geliyor.

Saka'nın çok yetenekli olduğu aşikar, ancak onun Gunners için bu kadar önemli olmasının iki nedeni var. Birincisi, korkusuz olması; yani risk almaktan ve savunmacılara doğru koşmaktan asla çekinmiyor. İkincisi, savunma konusunda mükemmel olması; bu yüzden kariyeri boyunca bazen kanat bek olarak, hatta tam bek olarak da görevlendirildi.

Sonuç olarak, bugün futbolda Nuno Mendes'i zorlamakla kalmayıp, onun hücum tehdidini de durdurabilecek donanıma sahip çok az oyuncu var. Ancak Saka'nın bu ikili hedefi gerçekten başarabileceği şüpheli.

Mendes, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern'e karşı oynanan yarı finalde bir kez daha kanıtladığı gibi, açık ara farkla dünyanın en iyi sol bekidir. Son derece yetenekli Michael Olise, Paris'te başlangıçta Mendes'e her türlü sorunu yaşattı, ancak Portekizli oyuncu sonunda Fransız oyuncuyu kontrol altına aldı ve ikinci maçta onu tamamen etkisiz hale getirdi.

Saka, geçen yıl Paris'te oynanan yarı final rövanş maçında PSG'ye gol attığı gerçeğiyle şüphesiz rahatlayacaktır, ancak Mendes iki maçta da İngiltere milli takım oyuncusuna kesinlikle üstünlük sağladı. Cumartesi günü bunu tekrar yaparsa, Arsenal gol atmakta zorlanacaktır.