Arsenal ile Paris Saint-Germain arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini belirleyecek altı maç

Bu yazının kaleme alındığı sırada, Jurrien Timber’ın final maçında forma giyebilecek durumda olup olmayacağı hâlâ belirsiz. Ancak şüphesiz söyleyebileceğimiz bir şey var ki, o da Arsenal’in bu Hollandalı oyuncuya çaresizce ihtiyaç duyduğu; zira Timber, Khvicha Kvaratskhelia’yı durdurabilmelerinin en büyük – ve muhtemelen tek – umudu.
Eski Napoli kanat oyuncusu, PSG'nin Real Madrid'den sonra Şampiyonlar Ligi'ni üst üste kazanan ilk takım olmaktan bir galibiyet uzakta olmasının ana nedenlerinden biri. 2025 kış transfer döneminde takıma katılması, Parislilerin ilk zaferinde kilit rol oynadı ve bu sezon daha da iyi bir performans sergiliyor.
Nitekim, Luis Enrique'nin bile artık "Kvaradona" olarak adlandırdığı bu oyuncu, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında arka arkaya yedi maçta gol atarak veya asist yaparak şimdiden tarihe geçti. Timber'ın ilk on birde oynaması için yeşil ışık yakılsa bile, onun sekizinci maçta da bunu başarmasını engellemek son derece zor olacak. Hollanda milli takım oyuncusu Mart ayından beri forma giymedi, bu yüzden hem yetenekli hem de çalışkan bir kanat oyuncusu karşısında bir saat bile dayanabileceğini düşünmek zor. Öyle olsa bile, kimi oyuna sokacaksınız?
Sonuçta, Arsenal'in sağ bek pozisyonundaki en büyük sorunu, Ben White'ın sakatlığı nedeniyle kesinlikle oynayamayacak olmasıyla daha da ağırlaşıyor. Bu nedenle, şu anda dünyanın en formda futbolcusunu marke etmekle görevlendirilecek bir stoper (Cristhian Mosquera) veya hatta bir orta saha oyuncusu (Martin Zubimendi) görebiliriz.
Ray Parlour'un final öncesinde GOAL'a söylediği gibi, "Kvaratskhelia uzun zamandır gördüğüm en iyi oyunculardan biri, bu yüzden Arteta'nın [sağ bekte] ne yapabileceğini görmek ilginç olacak. Gerçekten bilmiyorum. Yani, bu onun için en büyük endişe kaynağı olacak, buna şüphe yok."
Sonuç olarak, Saka'nın "Gürcü George Best"i marke etmekle görevlendirilen oyuncuya yardım etmek için mümkün olduğunca geriye çekilmesini isteyebileceğimizi görebiliriz.