Mark Doyle

Çeviri:

Arsenal ile Paris Saint-Germain arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini belirleyecek altı maç

Cumartesi günü Budapeşte'de Arsenal ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak ve büyük bir heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi finali, klasik bir oyun tarzları çatışması niteliğinde. Arsenal, turnuvada en az gol yiyen (altı) ve en fazla kalesini gole kapatan (dokuz) takım olarak en iyi savunma istatistiklerine sahip. Ancak asıl soru şu: Mikel Arteta'nın oyuncuları, Avrupa futbol tarihinin en yetenekli hücum takımlarından birini durdurabilecek mi?

PSG, Puskas Arena'ya giden yolda şimdiden 44 gol attı ve geçen yıl Münih'te oynanan turnuva finalinde Inter'in muhteşem savunmasını paramparça ettiklerini düşünürsek, Şampiyonlar Ligi'nde henüz şampiyonluk kazanmamış bir kulüple oynayacakları bu maçta son şampiyonlar kesinlikle favori konumunda.

Elbette, Premier League'de her sezon ikinci olan Arsenal, 22 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek geç de olsa kendini kanıtladıktan sonra Macaristan'a morali yüksek bir şekilde gelecek, bu da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hiç yenilmeyen takımın üzerindeki baskının büyük ölçüde azaldığı anlamına geliyor.

Her şey, son zamanların en heyecan verici finallerinden birine sahne olmak için hazır. Peki, maçın kaderi tam olarak nerede belirlenecek? GOAL, PSG'nin Cumartesi gecesi ikinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanıp kazanmayacağını ya da Arsenal'in nihayet ilk şampiyonluğunu elde edip etmeyeceğini belirleyecek altı önemli mücadeleyi ele alıyor...

    Bukayo Saka - Nuno Mendes

    Bu maç gişe rekorları kıracak. Bukayo Saka, sakatlıkların da etkisiyle pek etkileyici bir sezon geçirmedi; ancak Arsenal, "Starboy"ları tam formda ve gol havasında olduğunda hücumda bambaşka bir takım haline geliyor. 

    Saka'nın çok yetenekli olduğu aşikar, ancak onun Gunners için bu kadar önemli olmasının iki nedeni var. Birincisi, korkusuz olması; yani risk almaktan ve savunmacılara doğru koşmaktan asla çekinmiyor. İkincisi, savunma konusunda mükemmel olması; bu yüzden kariyeri boyunca bazen kanat bek olarak, hatta tam bek olarak da görevlendirildi. 

    Sonuç olarak, bugün futbolda Nuno Mendes'i zorlamakla kalmayıp, onun hücum tehdidini de durdurabilecek donanıma sahip çok az oyuncu var. Ancak Saka'nın bu ikili hedefi gerçekten başarabileceği şüpheli. 

    Mendes, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern'e karşı oynanan yarı finalde bir kez daha kanıtladığı gibi, açık ara farkla dünyanın en iyi sol bekidir. Son derece yetenekli Michael Olise, Paris'te başlangıçta Mendes'e her türlü sorunu yaşattı, ancak Portekizli oyuncu sonunda Fransız oyuncuyu kontrol altına aldı ve ikinci maçta onu tamamen etkisiz hale getirdi. 

    Saka, geçen yıl Paris'te oynanan yarı final rövanş maçında PSG'ye gol attığı gerçeğiyle şüphesiz rahatlayacaktır, ancak Mendes iki maçta da İngiltere milli takım oyuncusuna kesinlikle üstünlük sağladı. Cumartesi günü bunu tekrar yaparsa, Arsenal gol atmakta zorlanacaktır.

    Khvicha Kvaratskhelia - Jurrien Timber

    Bu yazının kaleme alındığı sırada, Jurrien Timber’ın final maçında forma giyebilecek durumda olup olmayacağı hâlâ belirsiz. Ancak şüphesiz söyleyebileceğimiz bir şey var ki, o da Arsenal’in bu Hollandalı oyuncuya çaresizce ihtiyaç duyduğu; zira Timber, Khvicha Kvaratskhelia’yı durdurabilmelerinin en büyük – ve muhtemelen tek – umudu.

    Eski Napoli kanat oyuncusu, PSG'nin Real Madrid'den sonra Şampiyonlar Ligi'ni üst üste kazanan ilk takım olmaktan bir galibiyet uzakta olmasının ana nedenlerinden biri. 2025 kış transfer döneminde takıma katılması, Parislilerin ilk zaferinde kilit rol oynadı ve bu sezon daha da iyi bir performans sergiliyor.

    Nitekim, Luis Enrique'nin bile artık "Kvaradona" olarak adlandırdığı bu oyuncu, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında arka arkaya yedi maçta gol atarak veya asist yaparak şimdiden tarihe geçti. Timber'ın ilk on birde oynaması için yeşil ışık yakılsa bile, onun sekizinci maçta da bunu başarmasını engellemek son derece zor olacak. Hollanda milli takım oyuncusu Mart ayından beri forma giymedi, bu yüzden hem yetenekli hem de çalışkan bir kanat oyuncusu karşısında bir saat bile dayanabileceğini düşünmek zor. Öyle olsa bile, kimi oyuna sokacaksınız?

    Sonuçta, Arsenal'in sağ bek pozisyonundaki en büyük sorunu, Ben White'ın sakatlığı nedeniyle kesinlikle oynayamayacak olmasıyla daha da ağırlaşıyor. Bu nedenle, şu anda dünyanın en formda futbolcusunu marke etmekle görevlendirilecek bir stoper (Cristhian Mosquera) veya hatta bir orta saha oyuncusu (Martin Zubimendi) görebiliriz.

    Ray Parlour'un final öncesinde GOAL'a söylediği gibi, "Kvaratskhelia uzun zamandır gördüğüm en iyi oyunculardan biri, bu yüzden Arteta'nın [sağ bekte] ne yapabileceğini görmek ilginç olacak. Gerçekten bilmiyorum. Yani, bu onun için en büyük endişe kaynağı olacak, buna şüphe yok."

    Sonuç olarak, Saka'nın "Gürcü George Best"i marke etmekle görevlendirilen oyuncuya yardım etmek için mümkün olduğunca geriye çekilmesini isteyebileceğimizi görebiliriz.

    Leandro Trossard - Warren Zaire-Emery

    PSG'nin sağ bek pozisyonunda da ciddi bir sakatlık endişesi var; Achraf Hakimi, Bayern'e karşı oynanan ilk maçın son dakikalarında geçirdiği aynı hamstring sakatlığıyla hâlâ boğuşuyor. Faslı oyuncu geçen hafta takım içi hazırlık maçında forma giymedi ve L'Equipe'e göre Cumartesi günü ilk 11'de yer alması artık pek olası görünmüyor.

    Hakimi'nin yokluğu, Luis Enrique için büyük bir darbe olacaktır. O, hem hücumda hem de savunmada aynı derecede iyi olan tam bir futbolcu ve bu nedenle PSG'nin oyun tarzının ayrılmaz bir parçası. Eğer o forma giyemezse, muhtemelen sağ bekte bir kez daha Warren Zaire-Emery'yi göreceğiz.

    Luis Diaz gibi hareketli bir oyuncuya karşı bazı sallantılı anlar yaşasa da, Fransa milli takım oyuncusu Kolombiyalı oyuncuyla başa çıkmada iyi bir iş çıkardı ve aynı zamanda elinden geldiğince ileriye çıktı.

    Yine de, Leandro Trossard'ın cumartesi günü dünyanın en iyi bekiyle değil de 20 yaşındaki bir orta saha oyuncusuyla karşı karşıya kalırsa kesinlikle çok mutlu olacağından yüzde 100 emin olabilirsiniz.


    David Raya - Matvey Safonov

    Bu elbette doğrudan bir kafa kafaya mücadele değil. Maç başladığında David Raya ile Matvey Safonov’un birbirlerine yaklaşması pek olası görünmüyor – tabii ki Luis Enrique ya da Arteta, duran toplardan son anda bir beraberlik golü peşindeyken ceza sahasında fazladan bir oyuncuya ihtiyaç duymadıkları sürece.

    Ancak, bir kaleci, iyi ya da kötü, Şampiyonlar Ligi finalinde genellikle belirleyici olabilir - ve bu, 2018'de Loris Karius'un Thibaut Courtois'ya karşı oynadığı ve iki korkunç hatayla kupayı Real Madrid'e teslim ettiği zamandan bu yana, iki ilk 11'deki kaleciler arasında gördüğümüz en büyük kalite farkıdır.

    Elbette Safonov'un Budapeşte'de benzer bir durumla karşılaşacağını söylemeye çalışmıyoruz, ancak o, bu neredeyse mükemmel PSG takımının tartışmasız zayıf halkası.

    Unutmayın, Luis Enrique geçen yaz, İtalyan kalecinin PSG'nin Şampiyonlar Ligi başarısında kilit rol oynamasına rağmen, Lucas Chevalier'in kendi oyun stiline daha uygun olduğunu düşündüğü için Gigi Donnarumma'yı kadro dışı bırakmıştı. Ancak Chevalier, başından beri bir yük olduğunu kanıtladı ve Luis Enrique'ye Kasım ayının sonlarında Fransız milli oyuncuyu kadro dışı bırakıp yerine Safonov'a güvenmekten başka seçenek bırakmadı.

    Rus oyuncunun savunması olarak, PSG'nin 1 numarası olarak iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz, ancak bu sezon zaman zaman neredeyse yenilmez olan Raya ile aynı sınıfta değil. Ancak PSG için daha da endişe verici olan, Safonov'un duran toplarda şüpheli olmasıdır ve bu, Arsenal'e karşı oynayacak bir kaleci için büyük bir sorundur.

    Ousmane Dembélé ve Arsenal'in stoperleri

    Tıpkı Hakimi gibi, Dembele de geçen hafta PSG'nin takım içi hazırlık maçında forma giymedi; ancak Hakimi'den farklı olarak Dembele, final maçına "yüzde yüz hazır" olacağından emin.

    "Durumum çok iyi. Paris FC maçında biraz korkutucu bir an yaşadım ama iyiyim," dedi Dembele, 17 Mayıs'taki derbi maçında kas problemi nedeniyle erken oyundan çıkmasının ardından RMC Sport'a. "Kariyerim boyunca, ister burada PSG'de ister daha önce olsun, pek çok küçük korkutucu an ya da ciddi sakatlık yaşadım, bu yüzden durmayı ve her şeyden önce risk almamayı tercih ettim, özellikle de final yaklaşırken."

    Eğer en iyi formunda olursa, bu Arsenal için kesinlikle iyi bir haber değil, çünkü Dembele geçen sezonun yarı finallerinde PSG'nin Gunners'ı yenmesinde kilit rol oynamıştı. Fransa milli takım oyuncusu, Emirates'te oynanan maçın tek golünü attıktan sonra, bir hafta sonra Parc des Princes'te oynanan ve PSG'nin 2-1 kazandığı maçta Hakimi'ye ikinci golü hazırladı.

    Ancak, PSG'nin forvetteki fantastik akıcılığının anahtarı olan Dembele'yi durdurabilecek bir savunma ikilisi varsa, o da William Saliba ve Gabriel Magalhaes'tir. İkili arasındaki uyum, geçtiğimiz yıl içinde daha da güçlendi; bu yüzden Arsenal, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yenilmezliğini kanıtladı.

    İkili birbiriyle harika bir uyum içinde; Saliba'nın zarafeti, hızı ve soğukkanlılığı, Gabriel'in agresifliği, gücü ve karanlık sanatlardaki ustalığıyla mükemmel bir şekilde tamamlanıyor. Dolayısıyla, şu anda dünya futbolundaki en iyi stoper ikilisi, mevcut Ballon d'Or sahibi oyuncuyu etkisiz hale getirebilirse, Arsenal'in PSG'yi alt etme şansı gerçekten yüksek olacaktır.

    Declan Rice - Vitinha

    Arsenal'i Premier Lig şampiyonluğuna ve 2006'dan bu yana ilk Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan Declan Rice, potansiyel bir Ballon d'Or adayı olarak gösteriliyor – özellikle de bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda favori gösterilen İngiltere milli takımında forma giyecek olması nedeniyle.

    Ancak Rice'ın günümüzün en iyi futbolcusu olarak taç giymesi için, önce günümüzün en iyi orta saha oyuncusu olduğunu kanıtlaması gerekecek - ve bu unvan şu anda Cumartesi günkü rakiplerinden biri olan Vitinha'ya ait.

    Portekizli oyuncu, Rice'ın dayanıklılığına veya fiziksel özelliklerine sahip olmayabilir, ancak minyon PSG oyun kurucusu, daha iyi bir görüşe ve çok daha üstün bir pas yelpazesine sahip, çok daha zeki bir futbolcu.

    Ancak Rice'ın görevini daha da zorlaştıran şey, Vitinha'nın Luis Enrique'nin orta sahasındaki üç muazzam yetenekli oyuncudan sadece biri olmasıdır. Joao Neves ve Fabian Ruiz de başlı başına olağanüstü futbolculardır ve son 18 ayda, PSG'nin muhteşem orta saha üçlüsünü alt etmeyi gerçekten başaran tek takım Bayern Münih olmuştur.

    Rice elbette bu mücadeleyi zevkle karşılayacak, ancak ona destek olacak benzer bir kadroya sahip değil. Arteta, gözle görülür şekilde yorgun olan Zubimendi yerine deneyimsiz ama daha dinç olan Myles Lewis-Skelly'yi ilk 11'de oynatıp oynamama konusunda büyük bir karar vermek zorunda kalırken, bir yandan da geçen sezon PSG'ye karşı kaybedilen yarı finalin her iki ayağında da kaybolan kaptan Martin Odegaard'ın bu kez sahneye çıkmasını umuyor.

    Rice'ın sınırsız enerjisi Arsenal'e bir şans veriyor, ancak muhtemelen savaşın kaderini belirleyecek orta saha mücadelesini kazanmak için çok fazla yardıma ihtiyacı olacak.

