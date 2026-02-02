Arsenal’den transfer döneminin son gününde 100 milyon euroluk transfer hamlesi
Tonali, Premier Lig'de kendini kanıtlamış bir oyuncu
Tonali, 2023 yazından beri St James’ Park'ta bulunuyor. Tyneside'daki ilk sezonunda büyük bir kısmı kaçırmasına rağmen, Magpies için 67 üst düzey maça çıktı. Takımı her zaman hareketli olan 25 yaşındaki oyuncuyu göndermek istemiyor.
Sky Sports Deutschland bunu doğruluyor, Arsenal'in yetenekli bir oyuncuyu yerel rakiplerinden koparma çabalarında hayal kırıklığı yaşamaya aşikar olduğu gözüküyor. Ancak Newcastle'a sorular yöneltildi.
Arsenal, sakatlanan Merino için yedek oyuncuya ihtiyaç duyuyor
Arsenal, İspanya Milli Takımı'nın çok yönlü oyuncusu Merino'nun Manchester United'a karşı dramatik bir yenilgi sırasında yaşadığı ayak sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağını doğruladı. Kırık bir kemiği var.
Gunners tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Mikel önümüzdeki günlerde ameliyat olacak ve ardından iyileşme ve rehabilitasyon programına başlayacak. Mikel'in uzun bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor ve sezon bitmeden tam antrenmana geri dönmesi hedefleniyor.”
Kupa peşinde koşan Arsenal, kadro derinliğini artırmak istiyor
Arsenal, İngiltere U21 Milli Takımı oyuncusu Ethan Nwaneri'nin, 2025-26 sezonunun ikinci yarısında Ligue 1 ekibi Marsilya ile kiralık olarak anlaşmasına izin verdi. Kendi kulübünde faydalı bir seçenek olabilirdi.
Arteta başka seçenekleri keşfetmek zorunda kalıyor, Martin Zubimendi ve Declan Rice, Leeds karşısında 4-0'lık galibiyette orta saha pozisyonlarını doldurdu. Kulüp kaptanı Martin Odegaard o karşılaşmada yedekten oyuna girerken, Christian Norgaard da süre almak için mücadele eden diğer isimlerden biri.
Kai Havertz yaratıcı oyun kurucu rolüne geri döndü ve Eberechi Eze de 10 numara pozisyonunda rekabet sağlıyor. Arsenal, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, Carabao Kupası ve FA Kupası gibi birçok cephede rekabet ederken daha fazla derinliğe ihtiyaç duyduklarını açıkça düşünüyor.
Tonali için yapılan yaklaşım reddedildi
Tonali, Arteta'nın kadrosuna daha fazla Premier Lig tecrübesi katacak ve bir süredir Newcastle'dan ayrılması speküle ediliyor. Ancak, St James' Park ile 2029'a kadar süren bir sözleşmeye bağlı Kİ bu anlaşma 12 aylık bir uzatma seçeneği de içeriyor.
Bu şartlar, talep fiyatını yüksek tutmasına ve Newcastle'ın satma baskısı altında olmamasına yardımcı oluyor. Sky Almanya'nın haberi, Magpies'ın en değerli varlıklarından biri için Arsenal'den gelen "ilk yaklaşıma" reddedici bir yanıt verdiğini belirtiyor.
Newcastle, Tonali'nin yeniden parlamasına yardımcı oluyor
Newcastle, bir satış düşünmek yerine, Tonali'nin en iyi formunu yeniden bulmasına yardımcı olmak istiyor. İtalyan oyuncu, tüm müsabakalarda 34 maça çıkmasına rağmen bu sezon henüz ilk golünü bekliyor.
Magpies teknik direktörü Eddie Howe şöyle dedi: “Bence bu kilit nokta, koyduğu standartlar. Özellikle geçen sezon harikaydı ve takıma dönüşü neredeyse yeni bir transfer, yeni bir enerji takviyesi gibi oldu.
“Takım arkadaşlarıyla gerçekten iyi ilişkiler kurdu ve oyunun birçok farklı boyutunda gerçekten, gerçekten etkiliydi. Bu sezon, her ne sebeple olursa olsun, önceki sezondaki seviyelere tam olarak ulaşamadığını düşünüyorum.
“Onu o seviyelere geri getirmek için çalışıyoruz. Onun gerçekten iyi performans sergilediği maçlar gördük ve oyunlar içinde, en iyi olduğu anlar ve dönemler vardı. Ancak onun için - ve takım için de - odaklandığımız şey o tutarlılık seviyesi.”
Newcastle, Şampiyonlar Ligi eleme aşaması play-off'larında Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaşmaya hazırlanıyor, Premier Lig tablosunda Arsenal'in 20 puan gerisinde 10. sırada yer alıyor.