Arsenal’den transfer döneminin son gününde 100 milyon euroluk transfer hamlesi

Newcastle, bir satış düşünmek yerine, Tonali'nin en iyi formunu yeniden bulmasına yardımcı olmak istiyor. İtalyan oyuncu, tüm müsabakalarda 34 maça çıkmasına rağmen bu sezon henüz ilk golünü bekliyor.

Magpies teknik direktörü Eddie Howe şöyle dedi: “Bence bu kilit nokta, koyduğu standartlar. Özellikle geçen sezon harikaydı ve takıma dönüşü neredeyse yeni bir transfer, yeni bir enerji takviyesi gibi oldu.

“Takım arkadaşlarıyla gerçekten iyi ilişkiler kurdu ve oyunun birçok farklı boyutunda gerçekten, gerçekten etkiliydi. Bu sezon, her ne sebeple olursa olsun, önceki sezondaki seviyelere tam olarak ulaşamadığını düşünüyorum.

“Onu o seviyelere geri getirmek için çalışıyoruz. Onun gerçekten iyi performans sergilediği maçlar gördük ve oyunlar içinde, en iyi olduğu anlar ve dönemler vardı. Ancak onun için - ve takım için de - odaklandığımız şey o tutarlılık seviyesi.”

Newcastle, Şampiyonlar Ligi eleme aşaması play-off'larında Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaşmaya hazırlanıyor, Premier Lig tablosunda Arsenal'in 20 puan gerisinde 10. sırada yer alıyor.