Arsenal 65 milyon euroluk oyuncusunu 5 milyon euroya kaybetmek üzere!

Getty Images SportUğur AktanArsenal 65 milyon euroluk oyuncusunu 5 milyon euroya kaybetmek üzere!TransfersN. TavaresLazioArsenalPremier LigSerie ANuno Tavares, Lazio'daki kiralık dönemindeki performansıyla İtalyanları bir hayli etkiledi.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorLazio, Tavares'i tutmak istiyorArsenal tarafından eklenen 5 milyon €'luk satın alma seçeneğini kullanacaklarTopçular büyük bir karı kaybetmeye hazırlanıyorWhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱