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Nuno TavaresGetty Images Sport
Uğur Aktan

Arsenal 65 milyon euroluk oyuncusunu 5 milyon euroya kaybetmek üzere!

TransfersN. TavaresLazioArsenalPremier LigSerie A

Nuno Tavares, Lazio'daki kiralık dönemindeki performansıyla İtalyanları bir hayli etkiledi.

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  • Lazio, Tavares'i tutmak istiyor
  • Arsenal tarafından eklenen 5 milyon €'luk satın alma seçeneğini kullanacaklar
  • Topçular büyük bir karı kaybetmeye hazırlanıyor
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