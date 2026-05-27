Germany Press Conference
Falko Blöding

"Aptalca bir durum": Bir DFB futbolcusu, Dünya Kupası'na gitmeyeceğini medyadan öğrendi

Bir DFB oyuncusu, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası kadrosuna seçilmediğini medyadan öğrendi.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Dünya Kupası finalleri öncesindeki DFB antrenman kampının açılışında, kadroya seçilmeyen bir oyuncunun, kendisiyle görüşmeden önce 26 kişilik DFB kadrosunda yer almayacağını zaten bildiğini açıkladı.

  • Nagelsmann, düzenlediği basın toplantısında kadro seçimi sürecine ilişkin bir kez daha açıklama yaptı. 38 yaşındaki teknik direktör, bu konuda önceden tüm oyunculara telefonla kadroda yer aldıklarını bildirmişti. Aynı şekilde, son anda kadroya giremeyen Dünya Kupası adaylarını da bilgilendirdi.

    Bu yaklaşım, geçen Perşembe günü açıklamanın yapılmasından önceki günlerde çok sayıda ismin sızmış olması nedeniyle eleştirilere yol açtı. "Elbette oturup bir kağıt açıp 'işte oyuncular bunlar' diyebilirim. Böylece elbette haberin önceden medyaya sızmasını engellersin," dedi Nagelsmann. Ancak bunun "önemli olmadığını" belirtti.

    Nagelsmann: "Oyuncu için sonuçta aptalca bir durum oldu"

    Onun için daha önemli olan şey, "oyuncularla iletişim kurmak ve durumun neden böyle olduğunu açıklamak. İyi ya da kötü durumda olsun, oyuncuları şahsen bilgilendirmek doğru yoldur."

    O şöyle açıkladı: "Ancak oyuncular bunu öğrendikten sonra haberler medyada yer alıyordu. Bir tanesi hariç. Medyada haber çıkmışken o oyuncu benden henüz bir telefon almamıştı. Bu çok kötü bir durum. Öncelikle de oyuncu için." Kadroya alınmayan oyuncunun ismini vermedi, ancak şunu bir kez daha vurguladı: "Oyuncu için bu gerçekten de kötü bir durumdu."

    Ancak "medyanın yazdıklarından sorumlu değilim. Ama bence her oyuncuyla önceden konuşulmalı."

    Milli takım teknik direktörü, diğer ülkelerin bunu nasıl ele aldığının kendisi için önemli olmadığını söyledi. Onun yaklaşımındaki tek sorun "bu sızıntıydı, ama bu beni kişisel olarak pek rahatsız etmedi."

    Nagelsmann, örnek olarak kadroya seçilmeyen Fiorentina'nın savunma oyuncusu Robin Gosens'i gösterdi: "Onu aradım ve bunu da önemli buluyorum. O şimdi Dünya Kupası'nda TV yorumcusu olacak ve bence oyunculara nedenlerini açıklamak ve iyi bir işbirliği içinde olmaya devam etmek önemli."

  • 2026 Dünya Kupası'nda Almanya kadrosu

    PozisyonOyuncularKulüpForma numaraları
    KaleciOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    KaleciManuel NeuerFC Bayern Münih1
    GolAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefansWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefansNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    DefansPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefansJoshua KimmichFC Bayern Münih6
    DefansFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefansFelix PavlovicFC Bayern Münih5
    DefansDavid RaumRB Leipzig22
    DefansAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefansNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefansAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefansJonathan TahFC Bayern Münih4
    DefansMalick ThiawNewcastle United24
    OfansifNadiem AmiriMainz 0520
    HücumMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    HücumLeon GoretzkaFC Bayern Münih8
    HücumKai HavertzArsenal7
    HücumLennart KarlFC Bayern Münih25
    HücumJamie LewelingVfB Stuttgart9
    HücumJamal MusialaFC Bayern Münih10
    HücumLeroy SanéGalatasaray İstanbul19
    HücumDeniz UndavVfB Stuttgart26
    HücumFlorian WirtzFC Liverpool17
    HücumNick WoltemadeNewcastle United11
