Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Dünya Kupası finalleri öncesindeki DFB antrenman kampının açılışında, kadroya seçilmeyen bir oyuncunun, kendisiyle görüşmeden önce 26 kişilik DFB kadrosunda yer almayacağını zaten bildiğini açıkladı.
Çeviri:
"Aptalca bir durum": Bir DFB futbolcusu, Dünya Kupası'na gitmeyeceğini medyadan öğrendi
Nagelsmann, düzenlediği basın toplantısında kadro seçimi sürecine ilişkin bir kez daha açıklama yaptı. 38 yaşındaki teknik direktör, bu konuda önceden tüm oyunculara telefonla kadroda yer aldıklarını bildirmişti. Aynı şekilde, son anda kadroya giremeyen Dünya Kupası adaylarını da bilgilendirdi.
Bu yaklaşım, geçen Perşembe günü açıklamanın yapılmasından önceki günlerde çok sayıda ismin sızmış olması nedeniyle eleştirilere yol açtı. "Elbette oturup bir kağıt açıp 'işte oyuncular bunlar' diyebilirim. Böylece elbette haberin önceden medyaya sızmasını engellersin," dedi Nagelsmann. Ancak bunun "önemli olmadığını" belirtti.
Nagelsmann: "Oyuncu için sonuçta aptalca bir durum oldu"
Onun için daha önemli olan şey, "oyuncularla iletişim kurmak ve durumun neden böyle olduğunu açıklamak. İyi ya da kötü durumda olsun, oyuncuları şahsen bilgilendirmek doğru yoldur."
O şöyle açıkladı: "Ancak oyuncular bunu öğrendikten sonra haberler medyada yer alıyordu. Bir tanesi hariç. Medyada haber çıkmışken o oyuncu benden henüz bir telefon almamıştı. Bu çok kötü bir durum. Öncelikle de oyuncu için." Kadroya alınmayan oyuncunun ismini vermedi, ancak şunu bir kez daha vurguladı: "Oyuncu için bu gerçekten de kötü bir durumdu."
Ancak "medyanın yazdıklarından sorumlu değilim. Ama bence her oyuncuyla önceden konuşulmalı."
Milli takım teknik direktörü, diğer ülkelerin bunu nasıl ele aldığının kendisi için önemli olmadığını söyledi. Onun yaklaşımındaki tek sorun "bu sızıntıydı, ama bu beni kişisel olarak pek rahatsız etmedi."
Nagelsmann, örnek olarak kadroya seçilmeyen Fiorentina'nın savunma oyuncusu Robin Gosens'i gösterdi: "Onu aradım ve bunu da önemli buluyorum. O şimdi Dünya Kupası'nda TV yorumcusu olacak ve bence oyunculara nedenlerini açıklamak ve iyi bir işbirliği içinde olmaya devam etmek önemli."
2026 Dünya Kupası'nda Almanya kadrosu
Pozisyon Oyuncular Kulüp Forma numaraları Kaleci Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Kaleci Manuel Neuer FC Bayern Münih 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defans Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defans Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Defans Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defans Joshua Kimmich FC Bayern Münih 6 Defans Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defans Felix Pavlovic FC Bayern Münih 5 Defans David Raum RB Leipzig 22 Defans Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defans Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defans Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defans Jonathan Tah FC Bayern Münih 4 Defans Malick Thiaw Newcastle United 24 Ofansif Nadiem Amiri Mainz 05 20 Hücum Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Hücum Leon Goretzka FC Bayern Münih 8 Hücum Kai Havertz Arsenal 7 Hücum Lennart Karl FC Bayern Münih 25 Hücum Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Hücum Jamal Musiala FC Bayern Münih 10 Hücum Leroy Sané Galatasaray İstanbul 19 Hücum Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Hücum Florian Wirtz FC Liverpool 17 Hücum Nick Woltemade Newcastle United 11