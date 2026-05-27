"Aptalca bir durum": Bir DFB futbolcusu, Dünya Kupası'na gitmeyeceğini medyadan öğrendi

Onun için daha önemli olan şey, "oyuncularla iletişim kurmak ve durumun neden böyle olduğunu açıklamak. İyi ya da kötü durumda olsun, oyuncuları şahsen bilgilendirmek doğru yoldur."

O şöyle açıkladı: "Ancak oyuncular bunu öğrendikten sonra haberler medyada yer alıyordu. Bir tanesi hariç. Medyada haber çıkmışken o oyuncu benden henüz bir telefon almamıştı. Bu çok kötü bir durum. Öncelikle de oyuncu için." Kadroya alınmayan oyuncunun ismini vermedi, ancak şunu bir kez daha vurguladı: "Oyuncu için bu gerçekten de kötü bir durumdu."

Ancak "medyanın yazdıklarından sorumlu değilim. Ama bence her oyuncuyla önceden konuşulmalı."

Milli takım teknik direktörü, diğer ülkelerin bunu nasıl ele aldığının kendisi için önemli olmadığını söyledi. Onun yaklaşımındaki tek sorun "bu sızıntıydı, ama bu beni kişisel olarak pek rahatsız etmedi."

Nagelsmann, örnek olarak kadroya seçilmeyen Fiorentina'nın savunma oyuncusu Robin Gosens'i gösterdi: "Onu aradım ve bunu da önemli buluyorum. O şimdi Dünya Kupası'nda TV yorumcusu olacak ve bence oyunculara nedenlerini açıklamak ve iyi bir işbirliği içinde olmaya devam etmek önemli."