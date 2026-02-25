Andre Onana, Trabzonspor'daki kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Senne Lammens'ten Man Utd'nin 1 numaralı kalecisi pozisyonunu geri almaya kararlı

Onana bu sezon Manchester United'dan uzak kalabilir, ancak Red Devils ile kariyerini yeniden canlandırma umudunu kaybetmiş değil. The Guardian'a göre, kaleci geri döndüğünde 1 numaralı pozisyon için mücadele etmek istiyor ve kendisine bu fırsatın verileceğine inanıyor.

Ancak Lammens'i birinci kaleci pozisyonundan etmek için zorlu bir mücadele vermesi gerekecek. Belçikalı kaleci, United'ın Everton'ı 1-0 yendiği maçta maçın adamı seçildi ve maçtan sonra teknik direktör Michael Carrick'ten övgü aldı.

Carrick gazetecilere şunları söyledi: "Bana göre bir kaleci güvenilir ve itimat edilebilir olmalı. Kaos yaratmak yerine, kaosu ortadan kaldırıp ortamı sakinleştirmesi gerekir. Bence Senne bunu yapıyor."

Everton teknik direktörü David Moyes de kalecinin performansından etkilendi ve şunları ekledi: "Kaleci gerçekten harikaydı. Michael Keane'in şutunu kurtarışı, kornerleri karşılama şekli. O durumlarda baskı altında bir gol atabileceğimizi umuyorduk. Bir gol atacağımızı düşünmüştüm, ama atamadık. Bence o sahadaki en iyi oyuncuydu."