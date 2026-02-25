Getty
Andre Onana, Trabzonspor'daki kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Senne Lammens'ten Man Utd'nin 1 numaralı kalecisi pozisyonunu geri almaya kararlı
Onana, Trabzonspor ile Türkiye'de
Onana, Manchester United'da iki yıl geçirdi, ancak kulüpteki zamanı, kaleciye yönelik birçok eleştiriyi beraberinde getiren yüksek profilli hatalarla doluydu. United, yaz aylarında Royal Antwerp'ten Lammens'i transfer etmeye karar verdikten sonra, Onana Trabzonspor'a kiralık olarak transfer oldu. Onana'nın kiralama sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor, bu da sezon sonunda Manchester'a geri dönmesi gerektiği anlamına geliyor. Bu arada Lammens, Manchester United'ın ilk takımına girmeyi başardı ve Red Devils için sergilediği bir dizi etkileyici performansla takımın 1 numaralı kalecisi oldu.
Onana, Man Utd'da ikinci bir şans istiyor
Onana bu sezon Manchester United'dan uzak kalabilir, ancak Red Devils ile kariyerini yeniden canlandırma umudunu kaybetmiş değil. The Guardian'a göre, kaleci geri döndüğünde 1 numaralı pozisyon için mücadele etmek istiyor ve kendisine bu fırsatın verileceğine inanıyor.
Ancak Lammens'i birinci kaleci pozisyonundan etmek için zorlu bir mücadele vermesi gerekecek. Belçikalı kaleci, United'ın Everton'ı 1-0 yendiği maçta maçın adamı seçildi ve maçtan sonra teknik direktör Michael Carrick'ten övgü aldı.
Carrick gazetecilere şunları söyledi: "Bana göre bir kaleci güvenilir ve itimat edilebilir olmalı. Kaos yaratmak yerine, kaosu ortadan kaldırıp ortamı sakinleştirmesi gerekir. Bence Senne bunu yapıyor."
Everton teknik direktörü David Moyes de kalecinin performansından etkilendi ve şunları ekledi: "Kaleci gerçekten harikaydı. Michael Keane'in şutunu kurtarışı, kornerleri karşılama şekli. O durumlarda baskı altında bir gol atabileceğimizi umuyorduk. Bir gol atacağımızı düşünmüştüm, ama atamadık. Bence o sahadaki en iyi oyuncuydu."
Onana için her şey nerede ters gitti?
Eski Manchester United kalecisi Edwin van der Sar, Onana'nın kulüpte neden başarısız olduğunu açıklamaya çalıştı. Sky Bet tarafından sunulan The Overlap programına şunları söyledi: "Ajax'ta Andre Onana ile üç dört yıl çalıştım. Üçüncü kaleci olarak geldi ve birinci kaleci olmak için çok istekliydi. O zaman da düşündüğüm gibi, hala onun muazzam niteliklere sahip olduğunu düşünüyorum – refleksleri ve ayakları – ama nedense, 'Bu delilik, nasıl yapabilir?' dedirten tuhaf hatalar yapıyor.
"Bir takım istikrar ister, kalecinin ne yaptığını bilmek ister, böylece dörtlü savunma ona uyum sağlayabilir ve bence André'de olan da buydu. Manchester United son altı yedi yıldır istikrarlı değildi – dörtlü savunma değişiyordu, stoperler ve orta saha oyuncuları değişiyordu, teknik direktörler değişiyordu – bu yüzden yeni oyuncuların beklentilerin yüksek olduğu bir ortama girmesi zordu, sadece kaleciler için değil, kanat oyuncuları ve orta saha oyuncuları için de. Son sekiz dokuz yılda buraya gelen birçok oyuncu, insanların onlardan beklediği seviyeye ulaşamadı.
"O [André] buraya ilk geldiğinde kesinlikle başarılı olacağını düşünmüştüm. Dediğim gibi, onunla Ajax'ta çalışmış ve onu görmüştüm, İtalya'da iyi performans göstermiş ve Şampiyonlar Ligi finalinde oynamıştı, bu yüzden bunun mükemmel bir eşleşme olduğunu düşünmüştüm."
Manchester United için bundan sonra ne olacak?
Onana, Türkiye'de ligde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor takımının düzenli oyuncusu olmuştur. Sezon boyunca iyi performanslar sergilemiş ve Eyupsor'a karşı gösterdiği etkileyici performansla "Duvar" lakabını almıştır. Öte yandan, eski Royal Antwerp kalecisi Lammens, United'da gücünü daha da artırmayı hedefliyor.
Manchester United'ın akıllıca bir transfer yaptığı görülüyor ve taraftarların kendisini kulübün efsane ismi Peter Schmeichel ile karşılaştırmasından büyük heyecan duyduğunu itiraf etti. BBC Sport'a verdiği demeçte, "Ben Schmeichel'in kılığına girmiş biri değilim. Ben sadece takıma yardım etmeye çalışan Senne Lammens'im. Bu harika bir iltifat ama gerçekçi olmak lazım. O, gelmiş geçmiş en iyi kalecilerden biri. Onunla aynı kefeye konmak için daha çok şey kanıtlamam gerekiyor."
