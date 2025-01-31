Alvaro Morata’yı Galatasaray’a yollamaya hazırlanan Milan’ın yeni golcüsü belli oldu

Milan, Feyenoord ile yaptığı Gimenez görüşmelerinde mutlu sona yaklaştı.

Şampiyonlar Ligi play-off'larında Milan-Feyenoord eşleşmesi olacak ama büyük soru Santiago Gimenez'in hangi formayla oynayacağı, çünkü kırmızı-siyahlılarla yapılan görüşmelerde karar aşamasına gelindi.

Meksikalı forvet, Hollanda kulübünden hemen ayrılmak için bastırıyor; bu umut yakında gerçeğe dönüşebilir. Milan, büyük hamleye gitgide daha da yaklaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde iki kulüp görüşmelere başladı ve süreç hızlı ilerliyor. Feyenoord'un en iyi oyuncularından birini bırakmaya ikna etmek ve olumlu bir sonuç elde etmek için Milan'ın teklifini daha da artırması gerekiyor. İşte durum ve operasyonun detayları.