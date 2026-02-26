Alvaro Arbeloa, Real Madrid yıldızı Kylian Mbappe'nin Benfica galibiyetini kaçırmasının ardından endişe verici bir sakatlık haberi verdi

Real, bu rahatsızlığın çok ciddi olmadığını umuyor ve takımın sembolü olan bu oyuncuyu riske atmamaya karar verdi. Mbappe'nin yokluğu hissedilmedi ve Santiago Bernabeu'da Benfica'yı 2-1 yenerek Avrupa'nın en prestijli turnuvasında son 16'ya kalmayı garantiledi.

27 yaşındaki forvetin planlarından neden çıkarıldığını açıklayan Arbeloa, gazetecilere şunları söyledi: "Dün antrenmanı bırakmak zorunda kaldı ve diğer günlerde de rahatsızlık hissetti. Dünkü antrenmandan sonra onunla konuştum ve sağlık ekibiyle görüştük. Onun için en iyisinin durup %100 iyileşmesi olduğunu düşündük, böylece önümüzdeki maçlara rahatsızlık hissetmeden en iyi formunda ve özgüvenle dönebilecek.

"O çok önemli bir oyuncu ve bundan sonra bekleyeceğiz. Bakalım birkaç gün içinde düzelecek mi, umarım çok uzun sürmez, ancak Mbappe'nin güvenini geri kazanması ve rahatsızlığının geçmesi için gerekli zamanı ayıracağız."