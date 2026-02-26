Getty
Çeviri:
Alvaro Arbeloa, Real Madrid yıldızı Kylian Mbappe'nin Benfica galibiyetini kaçırmasının ardından endişe verici bir sakatlık haberi verdi
Mbappe'nin sakatlığıyla ilgili son durum: Fransız süperstar dizinden sakatlandı
Real, bu rahatsızlığın çok ciddi olmadığını umuyor ve takımın sembolü olan bu oyuncuyu riske atmamaya karar verdi. Mbappe'nin yokluğu hissedilmedi ve Santiago Bernabeu'da Benfica'yı 2-1 yenerek Avrupa'nın en prestijli turnuvasında son 16'ya kalmayı garantiledi.
27 yaşındaki forvetin planlarından neden çıkarıldığını açıklayan Arbeloa, gazetecilere şunları söyledi: "Dün antrenmanı bırakmak zorunda kaldı ve diğer günlerde de rahatsızlık hissetti. Dünkü antrenmandan sonra onunla konuştum ve sağlık ekibiyle görüştük. Onun için en iyisinin durup %100 iyileşmesi olduğunu düşündük, böylece önümüzdeki maçlara rahatsızlık hissetmeden en iyi formunda ve özgüvenle dönebilecek.
"O çok önemli bir oyuncu ve bundan sonra bekleyeceğiz. Bakalım birkaç gün içinde düzelecek mi, umarım çok uzun sürmez, ancak Mbappe'nin güvenini geri kazanması ve rahatsızlığının geçmesi için gerekli zamanı ayıracağız."
- Getty
Arbeloa, Mbappe'nin ne zaman sahalara döneceğinden emin değil
Mbappe'nin sadece rahatsızlık mı yoksa potansiyel olarak sorunlu bir sakatlık mı yaşadığı sorulduğunda Arbeloa şunları ekledi: "Rahatsızlık ve sakatlık arasındaki farkı size söyleyemem. O durduğunda, bunun gerekli olduğuna inanıyoruz çünkü kendini rahat veya huzurlu hissetmiyor. Oynamıyorsa, bunun nedeni sakatlandığını anladığım içindir. Rahatsızlık oynamayı engelliyorsa, buna sakatlık diyebiliriz, ama öyle görünüyor ve umarım ciddi bir sakatlık değildir, küçük bir sorundur ve birkaç gün veya hafta içinde geri dönebilir.
“Bir teşhisimiz var, ama oyuncuların sağlığıyla ilgili bu tür bilgileri açıklayacak kişi ben değilim. Ne olduğunu, ne olduğunu ve şu anda ne olduğunu çok net biliyoruz. Onun iyileşmesini, %100 formda olmasını istiyoruz ve bu yüzden durması gerektiğine karar verdik.”
Mbappe'nin kondisyonu endişe kaynağı olmaya devam ederken, Arbeloa, Benfica maçında kötü bir düşüş yaşayıp boyunlukla sahadan ayrılan Raul Asencio'nun kalıcı bir hasar görmediğini açıkladı. 23 yaşındaki savunma oyuncusu hakkında şunları söyledi: "Asencio'nun sakatlığı çok ciddi görünmüyor. Boyunla ilgili bir sorun."
Sakatlar listesi: Real Madrid, Mbappe, Bellingham ve Rodrygo'dan yoksun
Real şu anda birçok önemli oyuncusundan yoksun ve geçici teknik direktör Arbeloa, artan sakatlık listesiyle başa çıkmak zorunda olduklarını şöyle ifade etti: “Mbappe yok, [Jude] Bellingham yok, [Eder] Militao yok, Rodrygo yok. Tüm bu çok önemli, büyük kaliteye sahip temel oyuncularımız yok.
Bu yüzden bugünkü maç daha da önemli ve her iki maçta da yenmeyi başardığımız bu büyük takıma karşı bu turda elemeyi başarmak daha da anlamlı. Bu, grubu çok güçlendiriyor ve tüm bu eksikliklere rağmen bugün olduğu gibi maçlara çıkıp kazanabileceğimizi gösteriyor.”
- Getty Images Sport
Arbeloa, eski Blancos patronu Mourinho ile hiçbir teması yoktu.
Benfica Madrid'e gittiğinde Arbeloa, Portekizli teknik adamın saha kenarı yasağı nedeniyle rakip teknik adam Jose Mourinho ile doğrudan temas kurmadı ve dramatik iki maçlık kıtasal mücadelenin ardından eski Blancos teknik adamıyla temas kurup kurmadığını sorulduğunda şöyle dedi: "Onu görmedim ve konuşmadım. Benfica ekibiyle birlikteydim ve ona selam ve saygılarımı ilettim."
Benfica ve Real arasındaki ilk maçta çok sayıda manşete konu olan kırmızı kart gören Mourinho'nun, saha kenarında yer almaktan men edildiği süre boyunca takımının resmi otobüsünde kaldığı söyleniyor.
Avrupa'da ilerlemesini garantileyen Real, artık dikkatini iç meselelere ve Clasico rakibi Barcelona ile heyecan verici La Liga şampiyonluk yarışına çevirebilir. Blancos, Pazartesi günü yerel rakibi Getafe'yi ağırlayarak sahalara dönecek.
Reklam