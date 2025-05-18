Cristiano Ronaldo Real MadridGetty
Uğur Aktan

Al-Nassr ile bağlarını koparan Ronaldo eski takımına transfer olma hazırlığında

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Cristiano Ronaldo'ya Real Madrid'e muhteşem bir dönüşün 'imkansız' olduğu söylendi, ancak Portekizli efsane Sporting'e geri dönebilir.

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  • Tüm zamanların en iyisi Al-Nassr'da hayal kırıklığı yaşıyor
  • Sözleşmesi serbest oyunculuğa doğru ilerliyor
  • Dünyanın dört bir yanındaki kulüplerle bağlantılı
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