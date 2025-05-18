Al-Nassr ile bağlarını koparan Ronaldo eski takımına transfer olma hazırlığında

Cristiano Ronaldo'ya Real Madrid'e muhteşem bir dönüşün 'imkansız' olduğu söylendi, ancak Portekizli efsane Sporting'e geri dönebilir.

Makaleye devam aşağıda Makaleye devam aşağıda Makaleye devam aşağıda Tüm zamanların en iyisi Al-Nassr'da hayal kırıklığı yaşıyor

Sözleşmesi serbest oyunculuğa doğru ilerliyor

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