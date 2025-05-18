Al-Nassr ile bağlarını koparan Ronaldo eski takımına transfer olma hazırlığında

GettyUğur AktanAl-Nassr ile bağlarını koparan Ronaldo eski takımına transfer olma hazırlığındaC. RonaldoReal MadridPremier LigTransfersAl Nassr FCSporting CPLa LigaCristiano Ronaldo'ya Real Madrid'e muhteşem bir dönüşün 'imkansız' olduğu söylendi, ancak Portekizli efsane Sporting'e geri dönebilir.Makaleye devam aşağıdaMakaleye devam aşağıdaMakaleye devam aşağıdaTüm zamanların en iyisi Al-Nassr'da hayal kırıklığı yaşıyorSözleşmesi serbest oyunculuğa doğru ilerliyorDünyanın dört bir yanındaki kulüplerle bağlantılıGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱