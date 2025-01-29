Al-Nassr Fenerbahçe’ye transfer olan Talisca’nın yerini 70 milyon euroluk yıldızla dolduruyor

GOAL/GettyUğur AktanAl-Nassr Fenerbahçe’ye transfer olan Talisca’nın yerini 70 milyon euroluk yıldızla dolduruyorJ. DuranC. RonaldoAl Nassr FCTransfersAston VillaPremier LigPremier LigJhon Duran, Al-Nassr'dan gelen 70 milyon euroluk (£59m/$73m) transfer teklifini kabul etmeye hazır olan Aston Villa'dan ayrılmaya hazır.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorDuran, Al-Nassr'da Ronaldo'ya katılacakAston Villa transfer teklifini kabul etmeye hazırlanıyorPSG ve Real Madrid de oyuncuyu takip ediyorGOAL'i WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱