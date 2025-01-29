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Jhon Duran Cristiano RonaldoGOAL/Getty
Uğur Aktan

Al-Nassr Fenerbahçe’ye transfer olan Talisca’nın yerini 70 milyon euroluk yıldızla dolduruyor

J. DuranC. RonaldoAl Nassr FCTransfersAston VillaPremier LigPremier Lig

Jhon Duran, Al-Nassr'dan gelen 70 milyon euroluk (£59m/$73m) transfer teklifini kabul etmeye hazır olan Aston Villa'dan ayrılmaya hazır.

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  • Duran, Al-Nassr'da Ronaldo'ya katılacak
  • Aston Villa transfer teklifini kabul etmeye hazırlanıyor
  • PSG ve Real Madrid de oyuncuyu takip ediyor
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