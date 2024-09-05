GettySoham Mukherjee ve Uğur AktanAl-Nassr Adrien Rabiot transferi için harekete geçebileceği ve 20 milyon euroluk bir sözleşme teklif edecekA. RabiotAl Nassr FCTransfersPremier LigJuventusSerie AM. UnitedPremier LigC. RonaldoSuudi Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'nun eski takım arkadaşı için harekete geçti.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowRabiot hala serbest oyuncuRonaldo'ya katılmak için Al-Nassr'a gidebilirMasada büyük bir sözleşme var