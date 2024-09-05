Cristiano Ronaldo Nassr 2024Getty
Soham Mukherjee ve Uğur Aktan

Al-Nassr Adrien Rabiot transferi için harekete geçebileceği ve 20 milyon euroluk bir sözleşme teklif edecek

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Suudi Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'nun eski takım arkadaşı için harekete geçti.

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  • Rabiot hala serbest oyuncu
  • Ronaldo'ya katılmak için Al-Nassr'a gidebilir
  • Masada büyük bir sözleşme var