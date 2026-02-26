Getty
Açığa çıktı: Neden askıya alınan Jose Mourinho, Benfica'nın Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde aldığı yenilgiyi 'gizli bir yerden' izledi?
Mourinho, VIP locasını reddederek Real Madrid ile Benfica maçını izlediği yer
Kendini "Özel Kişi" olarak adlandıran teknik adam, 2013 yılında Real Madrid'in teknik direktörlüğü görevinden ayrılmasından 4.652 gün sonra İspanya'nın başkentine geri döndü. O zamandan beri bir daha geri dönmediğini itiraf etti.
Blancos'ta görev yaptığı süre boyunca La Liga ve Copa del Rey zaferleri elde etti ve hala tutkulu taraftar kitlesi tarafından büyük destek görüyor. Ancak, tanıdık ortamlara geri döndüğünde halka açık bir buluşma gerçekleşmedi.
Real, Mourinho için özel bir koltuk ayırmış ve fotoğrafçılar onun için ayrılan bölmenin etrafında toplanmıştı, ancak 63 yaşındaki teknik adam hiç gelmedi. UEFA'nın bir ara, toplanan basının eski Chelsea ve Inter teknik direktörünü çekmesini yasaklamak istediği iddia ediliyor.
Ancak Mourinho kararından vazgeçmedi ve İspanyol haber kaynağı Marca, Mourinho'nun tüm maçı Benfica'nın takım otobüsünde geçirdiğini iddia ediyor. O gece Mourinho'nun heyecanlanacak pek bir şeyi yoktu.
Mourinho, Estadio da Luz'da yaşanan tartışmalı çatışmanın ardından eleştirilere maruz kaldı.
Benfica, Rafa Silva'nın Santiago Bernabeu'da 14. dakikada skoru açmasıyla kısa süreliğine toplam skoru eşitledi, ancak Aurelien Tchouameni iki dakika sonra Real için golü buldu. Vinicius Junior, maçın bitimine 10 dakika kala bir gol daha atarak Madrid'i son 16'ya taşıdı.
Mourinho, Benfica'nın Estadio da Luz'da Real ile oynadığı ilk maçın ardından fırtınanın ortasında kaldı. Bu maç, Gianluca Prestianni'nin Blancos forveti Vinicius'a yönelik ırkçı yorumlarda bulunduğu iddialarıyla gölgelendi.
Açık sözlü Mourinho, halen soruşturma aşamasında olan bu olayı ele alırken gazetecilere şunları söyledi: "Bu, maçın çılgın anı olmalıydı, iyi bir maçta muhteşem bir gol... Bu yetenekli oyuncular böyle güzel şeyler yapabilirler, ama ne yazık ki o [Vinicius] bu muhteşem golü attığı için mutlu olmakla kalmadı ve maç bitti. Böyle bir gol attığınızda, saygılı bir şekilde kutlarsınız."
Vinicius'un kutlamasıyla Benfica oyuncularını ve taraftarlarını "kışkırttığını" düşünüp düşünmediğini sorulan Mourinho, Brezilyalı oyuncunun ev sahibi taraftarların hemen önündeki köşe bayrağına doğru yöneldiğini hatırlatarak, "Evet, öyle düşünüyorum. Prestianni ile Vinicius'un birbirlerine söyledikleri sözler konusunda tarafsız olmak istiyorum. Bu konuda yorum yapmayacağım" diye ekledi.
Prestianni, UEFA tarafından geçici olarak men edildi
Prestianni, UEFA tarafından geçici olarak bir maçlık ceza aldığı için Real ile oynanan rövanş maçında forma giyemedi. Benfica bu karara itiraz etti, bu nedenle Arjantinli kanat oyuncusu İspanya'ya gitti, ancak oynamasına izin verilmedi ve uzun süreli bir ceza alabilir.
Prestianni, Real ile yaşanan tartışmalı çatışmanın hemen ardından, "Vinicius Junior'a hiçbir zaman ırkçı hakaretlerde bulunmadığımı açıklığa kavuşturmak istiyorum. O, ne yazık ki duyduğunu sandığı şeyi yanlış anlamış. Hiç kimseye karşı ırkçı davranmadım ve Real Madrid oyuncularından aldığım tehditlerden dolayı üzgünüm" diyerek masumiyetini savundu.
O zamandan beri UEFA'nın soruşturmasında Brezilyalı oyuncuya ırkçı değil, homofobik bir hakaret kullandığını söyledi. Mourinho, oyuncusunu savunmak için yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştirilere maruz kaldı, ancak söz konusu olaydan bu yana sessizliğini koruyor.
Mourinho, Avrupa'dan elendikten sonra dikkatini iç meselelere çevirdi.
Mourinho, Benfica'nın elit kıtasal turnuvadan elenmesini gördükten sonra basınla konuşmamayı tercih etti. Dikkatini şimdi iç meselelere çeviriyor ve Pazartesi günü Gil Vicente'ye yapılacak deplasmana odaklanıyor. Bu maçta tekrar yedek kulübesine dönecek ve Portekiz birinci liginde devam eden şampiyonluk mücadelesinde lider Porto ile arasındaki 7 puanlık farkı kapatmaya çalışacak.
