Açığa çıktı: Neden askıya alınan Jose Mourinho, Benfica'nın Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde aldığı yenilgiyi 'gizli bir yerden' izledi?

Kendini "Özel Kişi" olarak adlandıran teknik adam, 2013 yılında Real Madrid'in teknik direktörlüğü görevinden ayrılmasından 4.652 gün sonra İspanya'nın başkentine geri döndü. O zamandan beri bir daha geri dönmediğini itiraf etti.

Blancos'ta görev yaptığı süre boyunca La Liga ve Copa del Rey zaferleri elde etti ve hala tutkulu taraftar kitlesi tarafından büyük destek görüyor. Ancak, tanıdık ortamlara geri döndüğünde halka açık bir buluşma gerçekleşmedi.

Real, Mourinho için özel bir koltuk ayırmış ve fotoğrafçılar onun için ayrılan bölmenin etrafında toplanmıştı, ancak 63 yaşındaki teknik adam hiç gelmedi. UEFA'nın bir ara, toplanan basının eski Chelsea ve Inter teknik direktörünü çekmesini yasaklamak istediği iddia ediliyor.

Ancak Mourinho kararından vazgeçmedi ve İspanyol haber kaynağı Marca, Mourinho'nun tüm maçı Benfica'nın takım otobüsünde geçirdiğini iddia ediyor. O gece Mourinho'nun heyecanlanacak pek bir şeyi yoktu.