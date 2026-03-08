Getty Images Sport
Açığa çıktı: Lionel Messi, Inter Miami'nin ortak sahibi tarafından yılda 80 milyon dolar nasıl ödüyor?
Messi, Kuzey Amerika futbolunun görünümünü değiştirdi.
Bu açıklama, Herons'un saha içinde ve dışında Kuzey Amerika futbolunun görünümünü dönüştürmeye devam ettiği bir dönemde geldi. 2023 yazında gelen ve kısa süre önce sözleşmesini 2028'e kadar uzatan Messi, lig tarihinin en yüksek maaşlı oyuncusu olmaya devam ediyor. Temel maaşı ve garantili ücreti MLS Oyuncular Birliği tarafından kamuya açık olsa da, Mas'ın açıkladığı toplam paket, bu deneyimli oyun kurucuyu temsil ettiği kulübün gerçek anlamda ortağı haline getiren çeşitli gelir kaynaklarını da içeriyor.
Rekor kıran bir sözleşmenin ayrıntıları
Kulüp yeni Nu Stadium stadyumuna taşınmaya hazırlanırken, Mas bu astronomik maliyetlerin hesapları dengelemek için "dünya çapında" sponsorluk anlaşmaları gerektirdiğini vurguladı. Mas, Bloomberg'e verdiği son röportajda "Sponsorlara ihtiyacım olmasının ve bunların dünya çapında olmasının nedeni, oyuncuların pahalı olmasıdır" dedi. "Messi'ye her kuruşuna değer bir maaş ödüyorum, ancak bu maaş yıllık 70 ila 80 milyon dolar arasında. Her şey dahil."
Bu toplam, MLSPA tarafından resmi olarak listelenen 20.446.667 dolarlık garantili tazminatı, 12 milyon dolarlık temel maaşı da dahil olmak üzere, çok aşıyor. Bu fark, Messi'nin kulüpteki benzersiz hissesi ve gelecekte ABD'ye gelecek süperstarlar için bir model haline gelen kazançlı yan anlaşmalarla açıklanıyor. Kulüpten gelen doğrudan ödemelerin ötesinde, Messi'nin Miami'deki finansal imparatorluğu, lig çapındaki ortaklıklar tarafından destekleniyor. Arjantinli oyuncu, adidas ile yaptığı devasa sponsorluk anlaşmasından ve ligin ana yayın ortağı Apple ile yaptığı çığır açan gelir paylaşımı anlaşmasından yararlanıyor. Bu çok yönlü yaklaşım, Miami'nin yükün önemli bir kısmını üstlenirken, Amerikan futbolunun tüm ekosisteminin, tarihindeki en büyük ticari ve sportif varlığının korunmasına katkıda bulunmasını sağlıyor.
Messi mucizesinin ardındaki stratejik planlama
Messi'nin imzalanması, spontane bir şans eseri değil, Inter Miami yönetiminin yıllarca süren titiz hazırlıklarının sonucuydu. Kulübün ticari faaliyetlerden sorumlu başkanı Xavier Asensi, kulübün 2021'in başlarında bu an için hazırlık yaptığını açıkladı. Kulüp, Messi gibi efsanevi bir oyuncunun kadroya katılması durumunda otomatik olarak devreye girecek özel maddeler içeren sponsorluk sözleşmeleri bile hazırladı.
Asensi, ESPN'ye "Şansa inanmıyorum, şansın tanımı hazırlık ile fırsatın bir araya gelmesi olduğunu düşünüyorum" dedi. "Bunun gerçek bir örneği, 2021'de ana forma sponsorluk anlaşmasını imzaladığımız zamandır. Sözleşmeye, kulübün en az beş Ballon d'Or ödülü kazanmış bir oyuncuyu transfer etmesi durumunda sponsorluk bedelinin iki katına çıkacağına dair bir madde ekledim. Bu madde sözleşmede yer alıyor. Bu, 2021 tarihli bir sözleşme. Dolayısıyla bu bir kanıt. Yani, 2021 yılında, Lionel'in buraya gelme ihtimaline karşı kulübü ve yapıyı zihinsel olarak hazırlayan maddeler içeren sözleşmeler zaten vardı."
Saha başarısı milyar dolarlık değerlemeyi tetikliyor
Messi'ye yapılan yatırım hemen meyvesini verdi ve Inter Miami'nin değerini 1,45 milyar dolara çıkardı. Sadece bir yıl içindeki bu yüzde 22'lik değer artışı, onları MLS tarihinin en değerli franchise'ı haline getirdi. Asensi, pazarlamanın hayati önem taşıdığını, ancak finansal büyümenin, Messi'nin Leagues Cup ve Supporters' Shield gibi kazandığı kupalarla ve yenilenen Kulüpler Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu açıkça belirtiyor.
Kaptanın dönüştürücü etkisini değerlendiren Asensi, bu değişimin Florida ekibi için "gece ve gündüz, siyah ve beyaz" kadar büyük olduğunu belirtti. "Neden büyüdük? Çünkü kazandık" diye açıkladı. "Leo, bir bakış açısına göre her şeyi daha iyiye doğru değiştiriyor. Lionel'in gelişinden bu yana, US Open Cup finaline ulaştık, Leagues Cup'ı kazandık, Supporters' Shield'ı kazandık, rekor sayıda puan topladık, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandık, MLS Cup'ı kazandık, bir başka Leagues Cup finaline ulaştık, Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaştık ve Club World Cup'a katılmaya hak kazandık. Lionel'in sahadaki varlığı ve onu çevreleyen her şeyin kulübün daha iyi performans göstermesini sağladığı oldukça açık ve ortada. Daha önce de söylediğim gibi: Bir futbol kulübü olarak, sahada olanlara bağlıyız."
