Açığa çıktı: Lionel Messi, Inter Miami'nin ortak sahibi tarafından yılda 80 milyon dolar nasıl ödüyor?

Kulüp yeni Nu Stadium stadyumuna taşınmaya hazırlanırken, Mas bu astronomik maliyetlerin hesapları dengelemek için "dünya çapında" sponsorluk anlaşmaları gerektirdiğini vurguladı. Mas, Bloomberg'e verdiği son röportajda "Sponsorlara ihtiyacım olmasının ve bunların dünya çapında olmasının nedeni, oyuncuların pahalı olmasıdır" dedi. "Messi'ye her kuruşuna değer bir maaş ödüyorum, ancak bu maaş yıllık 70 ila 80 milyon dolar arasında. Her şey dahil."

Bu toplam, MLSPA tarafından resmi olarak listelenen 20.446.667 dolarlık garantili tazminatı, 12 milyon dolarlık temel maaşı da dahil olmak üzere, çok aşıyor. Bu fark, Messi'nin kulüpteki benzersiz hissesi ve gelecekte ABD'ye gelecek süperstarlar için bir model haline gelen kazançlı yan anlaşmalarla açıklanıyor. Kulüpten gelen doğrudan ödemelerin ötesinde, Messi'nin Miami'deki finansal imparatorluğu, lig çapındaki ortaklıklar tarafından destekleniyor. Arjantinli oyuncu, adidas ile yaptığı devasa sponsorluk anlaşmasından ve ligin ana yayın ortağı Apple ile yaptığı çığır açan gelir paylaşımı anlaşmasından yararlanıyor. Bu çok yönlü yaklaşım, Miami'nin yükün önemli bir kısmını üstlenirken, Amerikan futbolunun tüm ekosisteminin, tarihindeki en büyük ticari ve sportif varlığının korunmasına katkıda bulunmasını sağlıyor.