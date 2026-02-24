Getty
AC Milan yıldızı Ruben Loftus-Cheek, kırık çene ameliyatı geçirdikten sonra korkunç yaralarını ortaya çıkardı
Loftus-Cheek'e ne oldu?
30 yaşındaki orta saha oyuncusu, San Siro'da oynanan İtalya birinci lig maçında 11 dakikadan az süre sahada kaldı. Bunun nedeni, Parma kalecisi Edoardo Corvi ile erken bir aşamada çarpışmasıydı. İki oyuncu da ceza sahasına gönderilen topu almak için mücadele ediyordu.
Corvi, söz konusu pası elleriyle uzaklaştırarak tehlikeyi önledi, ancak Loftus-Cheek ile çarpıştı. İğrenç bir kafa çarpışması sonucu Milan'ın 8 numaralı oyuncusu çimlerin üzerinde yığıldı.
Beyin sarsıntısı şüphesi nedeniyle acil tıbbi müdahale gerekti. Loftus-Cheek'in rahatsızlığı ve ağrısı açıkça görülüyordu. Fizyoterapistler sahada ona müdahale etti ve boyunluk taktı. Ardından sedyeyle sahadan çıkarıldı.
AC Milan yıldızı çene ameliyatı sonrası sakatlıklarını açıkladı
Loftus-Cheek, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla, futbol maçında 10 dakika oynamış gibi değil de, ağır sıklet boks maçında 12 raunt oynamış gibi görünen durumuyla ilgili bir güncelleme yaptı.
Çenesindeki kırığı düzeltmek için ameliyat geçirdi ve şişlik henüz inmiş değil. Yüzü parçalanmış haldeki fotoğraflarının yanında Loftus-Cheek şöyle dedi: "Zor bir darbe oldu, ama en kötüsü geride kaldı. Son birkaç saat boyunca profesyonellik ve özenle bana destek olan tüm sağlık personeline içten teşekkürlerimi sunarım.
Sayısız sevgi ve destek mesajları için tüm taraftarlara özel teşekkürler: Mesajlarınızı okudum ve bana inanılmaz bir güç verdiler. Takım arkadaşlarıma teşekkürler: Biz bir takımız, biz bir aileyiz. Şimdi, güçlü ve birleşik olarak, birlikte hedeflerimize doğru ilerleyelim."
Loftus-Cheek ne kadar süreyle sahalardan uzak kalacak?
Loftus-Cheek, dişlerin yuvalarının bulunduğu çenenin çıkıntılı kısmı olan alveolar kırığı geçirdi. Birkaç dişi eksik olduğu için bir ara diş hekimine gitmesi gerekecek.
Loftus-Cheek'in yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor. Bu durumda, Thomas Tuchel 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunu belirlemeden önce İngiltere'nin son hazırlık maçlarında forma giyemeyecek.
Rossoneri resmi bir açıklamada şunları söyledi: "AC Milan, Ruben Loftus-Cheek'in dün ciddi bir yüz travması geçirdiğini ve bunun sonucunda çenesindeki alveolar süreçte kırık meydana geldiğini duyurur.
"Oyuncu, ASST Santi Paolo e Carlo'nun Maksillofasiyal Cerrahi ve Diş Kliniği bölümüne yatırıldı ve bugün Dr. Luca Autelitano tarafından ameliyat edildi.
Kırığı düzeltmek ve stabilize etmek için yapılan ameliyat tamamen başarılı oldu. Ruben'in durumu iyi ve taburcu edildi. Tahmini iyileşme süresi yaklaşık sekiz haftadır."
Dünya Kupası hayali suya düşmüş olabilir
Loftus-Cheek, 2017'de ilk kez milli takımda forma giydikten sonra İngiltere A Milli Takımı'nda 11 kez forma giydi ve eski Chelsea teknik direktörü Tuchel'in yönetiminde forma şansı buldu. Ancak, Jude Bellingham, Morgan Rogers, Cole Palmer, Phil Foden ve Morgan Gibbs-White gibi oyuncularla Three Lions kadrosunda yer almak için zorlu bir rekabetle karşı karşıya.
Bu yazki Dünya Kupası'nda forma giyme hayalleri suya düşmüş olabilir, çünkü 2025-26 sezonu sonuna kadar dikkatleri üzerine çekme fırsatları sınırlı olacak. Önümüzdeki haftalarda sadece seyirci rolünde kalacak.
Milan'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını artırmak için yapabileceği hiçbir şey yok. Bu sezon Serie A şampiyonluğuna ulaşmayı umuyorlardı, ancak ezeli rakibi Inter'in belirlediği tempoya ayak uyduramadılar.
Rossoneri bu sezon ligde sadece iki mağlubiyet aldı - en sonuncusu Parma'ya 1-0 yenildikleri maçtı - ancak 12 maç kala Inter'in 10 puan gerisinde bulunuyor. Loftus-Cheek'in USMNT yıldızı Christian Pulisic ve Ballon d'Or ödüllü Luka Modric gibi isimlerle ne zaman tekrar sahaya çıkacağı henüz belli değil.
