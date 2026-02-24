AC Milan yıldızı Ruben Loftus-Cheek, kırık çene ameliyatı geçirdikten sonra korkunç yaralarını ortaya çıkardı

Loftus-Cheek, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla, futbol maçında 10 dakika oynamış gibi değil de, ağır sıklet boks maçında 12 raunt oynamış gibi görünen durumuyla ilgili bir güncelleme yaptı.

Çenesindeki kırığı düzeltmek için ameliyat geçirdi ve şişlik henüz inmiş değil. Yüzü parçalanmış haldeki fotoğraflarının yanında Loftus-Cheek şöyle dedi: "Zor bir darbe oldu, ama en kötüsü geride kaldı. Son birkaç saat boyunca profesyonellik ve özenle bana destek olan tüm sağlık personeline içten teşekkürlerimi sunarım.

Sayısız sevgi ve destek mesajları için tüm taraftarlara özel teşekkürler: Mesajlarınızı okudum ve bana inanılmaz bir güç verdiler. Takım arkadaşlarıma teşekkürler: Biz bir takımız, biz bir aileyiz. Şimdi, güçlü ve birleşik olarak, birlikte hedeflerimize doğru ilerleyelim."

Instagram