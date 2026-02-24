Getty/GOAL
ABD Milli Takımı'nın yıldızı Ricardo Pepi, Dünya Kupası'ndan sonra PSV'den Fulham'a transfer olursa, 'fantastik' bir ilk sezon için Premier Lig'de gol hedefi belirledi
Fulham, kış transfer döneminde Pepi için yaptığı teklifi kabul ettirdi.
Pepi, 2022 yılında memleketi Teksas ve FC Dallas'tan ayrılıp Alman takımı Augsburg'a transfer olduktan sonra Avrupa'da kariyerine devam etti. Orada etkili olamasa da, Groningen'de geçirdiğiverimli kiralık dönem, 2023 yılında Eredivisie devi PSV'ye transfer olmasını sağladı.
Eindhoven'da düzenli olarak ilk 11'de yer almak her zaman kolay olmadı, ancak Pepi 90 maçta 37 kez gol attı. Bu sezon da yine çift haneli rakamlara ulaştı ve Heerenveen'i 3-1 yendikleri maçta sakatlığının ardından golle sahalara döndü.
Pepi, Fulham'ın son transfer dönemi kapanışında 37 milyon euro (32 milyon sterlin/44 milyon dolar) tutarında bir anlaşmaya vardığı bildirildiğinden, şu anda Premier League'de forma giyiyor olabilirdi. PSV, uygun bir yedek oyuncu bulamadığı için bu anlaşmayı engelledi.
Batı Londra'nın ilgisinin devam ettiği söyleniyor. Fulham, sözleşmesi sona erdiğinde serbest oyuncu olarak ayrılmaya hazırlanan Meksika milli takım oyuncusu Raul Jimenez'in uzun vadeli halefi için transfer piyasasında.
Pepi, Premier Lig'de başarılı olabilir mi?
Şu anda kulüp ve milli takımda kendini kanıtlamış bir oyuncu olan Pepi'nin Fulham'a uygun olup olmayacağı sorulduğunda, İngiltere'nin en iyi çevrimiçi slotlarını derecelendiren casino.co.uk aracılığıyla konuşan Zamora, GOAL'a şunları söyledi: "Premier Lig, Premier Lig'dir ve ne olacağını asla bilemezsiniz. Bunu defalarca gördük. Her şey kulüplere, ücretlere, bunun bir kumar olup olmadığına bağlı.
"İngiltere'ye ve Premier League'e geldiğinizde, sonuçlar ortaya çıkar. Büyük sahnede başarılı olabilir misiniz? Fulham, pek çok forvet oyuncusu transfer etti, ancak hiçbiri kulübün umduğu gibi olmadı. Birisi için başka bir fırsat. Sonuçlar, oraya gidip fırsatı yakaladığınızda ortaya çıkar.
“Çok sayıda takım bu forveti arıyor. Premier Lig'de 10 gol atacak birini bulmak sandığınızdan daha zor - kelimenin tam anlamıyla 10 gol, bu çok zor bir istek. Bunu başaran varsa, tebrikler dostum, harika bir sezon geçirmişsin - tabii ilk dört takımdan başka bir takımda oynuyorsan. 10 gol veya daha fazla gol atabilirsen, tebrikler, harika bir sezon geçirmişsin demektir.”
Eski USMNT yıldızı Brad Friedel, GOAL'aFulham'a transfer olmasının Pepi'nin kariyerinin bu aşamasında mantıklı olup olmayacağı sorulduğunda şunları söyledi: "Bence bu onun için iyi bir kulüp. O, ceza sahasında çok iyi, kendini mükemmel pozisyonlara sokuyor ve hava toplarında iyi. Fulham'ın attığı golleri görürseniz, bence o böyle bir takıma uyum sağlayabilir.
"Eğer sadece top hakimiyetine dayalı, ceza sahası üstünde paslaşmalar yapan ve kanat oyununa fazla yer vermeyen bir takım olsaydı, muhtemelen uygun bir seçim olmazdı. Ama Fulham'ın oyun tarzı, takımın yapısı, kanatlardaki hızı ve ceza sahası çevresindeki pasları göz önüne alındığında, bence o sisteme çok iyi uyum sağlayacaktır."
Robinson, Fulham'da yine transfer söylentilerine konu oluyor
Pepi, Cottage'a transfer olabilecekken, milli takım arkadaşı Antonee Robinson ise takımdan ayrılmak üzere olabilir. Bu cesur sol bek, Fulham'da Ryan Sessegnon ile yaşadığı şiddetli rekabetin ortasında yeniden ayrılık söylentilerine konu oluyor.
Zamora, daha önce Liverpool ve Manchester United ile bağlantılı olduğu söylenen 28 yaşındaki savunma oyuncusu hakkında şunları ekledi: "Onu gerçekten çok seviyorum - enerjisi, o harika bir atlet. Sanırım bu sezon bir noktada en fazla orta sahaya ortayı yapan oyuncuydu. O oyalanmaz, bırakın ben buraya gelip orta sahaya ortayı yapayım - ve bu tam da forvetlerin istediği şeydir. O sürekli kontrol eden bir oyuncu değildir, bu yüzden forvet olarak onun orta yapacağını bilirsiniz ve kontrol edip topun ne zaman geleceğini bilmeden beklemek yerine koşabilirsiniz.
“Robbo çok yetenekli bir oyuncu. Başka bir yere gitmeye karar verirse, harika bir Dünya Kupası geçirirse, atletizmi ve ceza sahasına yaptığı ortalar sayesinde birçok seçeneği olacak.”
Pepi ve Robinson'un 2026 Dünya Kupası'nda ABD milli takım kadrosunda yer alması bekleniyor.
Robinson ve Pepi, bu yaz Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek Dünya Kupası'nda Mauricio Pochettino'nun planlarının bir parçası olmayı umuyorlar. Orada vitrine çıkacaklar ve yoğun geçmesi beklenen transfer piyasasında her ikisi için de yeni talipler çıkması muhtemel.
