ABD Milli Takımı'nın yıldızı Ricardo Pepi, Dünya Kupası'ndan sonra PSV'den Fulham'a transfer olursa, 'fantastik' bir ilk sezon için Premier Lig'de gol hedefi belirledi

Şu anda kulüp ve milli takımda kendini kanıtlamış bir oyuncu olan Pepi'nin Fulham'a uygun olup olmayacağı sorulduğunda, İngiltere'nin en iyi çevrimiçi slotlarını derecelendiren casino.co.uk aracılığıyla konuşan Zamora, GOAL'a şunları söyledi: "Premier Lig, Premier Lig'dir ve ne olacağını asla bilemezsiniz. Bunu defalarca gördük. Her şey kulüplere, ücretlere, bunun bir kumar olup olmadığına bağlı.

"İngiltere'ye ve Premier League'e geldiğinizde, sonuçlar ortaya çıkar. Büyük sahnede başarılı olabilir misiniz? Fulham, pek çok forvet oyuncusu transfer etti, ancak hiçbiri kulübün umduğu gibi olmadı. Birisi için başka bir fırsat. Sonuçlar, oraya gidip fırsatı yakaladığınızda ortaya çıkar.

“Çok sayıda takım bu forveti arıyor. Premier Lig'de 10 gol atacak birini bulmak sandığınızdan daha zor - kelimenin tam anlamıyla 10 gol, bu çok zor bir istek. Bunu başaran varsa, tebrikler dostum, harika bir sezon geçirmişsin - tabii ilk dört takımdan başka bir takımda oynuyorsan. 10 gol veya daha fazla gol atabilirsen, tebrikler, harika bir sezon geçirmişsin demektir.”

Eski USMNT yıldızı Brad Friedel, GOAL'aFulham'a transfer olmasının Pepi'nin kariyerinin bu aşamasında mantıklı olup olmayacağı sorulduğunda şunları söyledi: "Bence bu onun için iyi bir kulüp. O, ceza sahasında çok iyi, kendini mükemmel pozisyonlara sokuyor ve hava toplarında iyi. Fulham'ın attığı golleri görürseniz, bence o böyle bir takıma uyum sağlayabilir.

"Eğer sadece top hakimiyetine dayalı, ceza sahası üstünde paslaşmalar yapan ve kanat oyununa fazla yer vermeyen bir takım olsaydı, muhtemelen uygun bir seçim olmazdı. Ama Fulham'ın oyun tarzı, takımın yapısı, kanatlardaki hızı ve ceza sahası çevresindeki pasları göz önüne alındığında, bence o sisteme çok iyi uyum sağlayacaktır."