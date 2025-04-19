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AFC Bournemouth v Ipswich Town FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Uğur Aktan

20 yaşındaki genç yıldız Real Madrid'in 58 milyon euroluk teklifini reddedecek

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Dean Huijsen, Chelsea, Liverpool ve Manchester United'dan büyük bir ilgi görürken, Real Madrid'i reddetmeye hazırlanıyor.

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  • Huijsen'in talibi çok
  • Birçok PL devi sırada
  • Defans oyuncusu yakında geleceğine karar verecek
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