20 yaşındaki genç yıldız Real Madrid'in 58 milyon euroluk teklifini reddedecek

Getty Images SportUğur Aktan20 yaşındaki genç yıldız Real Madrid'in 58 milyon euroluk teklifini reddedecekD. HuijsenReal MadridPremier LigM. UnitedTransfersLa LigaChelseaLiverpoolAFC BournemouthDean Huijsen, Chelsea, Liverpool ve Manchester United'dan büyük bir ilgi görürken, Real Madrid'i reddetmeye hazırlanıyor.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHuijsen'in talibi çokBirçok PL devi sıradaDefans oyuncusu yakında geleceğine karar verecekGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱