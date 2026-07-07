VOC ภาพรวม

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Fabian Ruiz HD

PSGのスター、レアル・マドリードの関心を拒否

ファビアン・ルイスがパリ・サンジェルマンと契約延長し、長期残留を決めた。スペイン代表MFはレアル・マドリードやバイエルン・ミュンヘンからのオファーを断り、フランス首都に残ることを選択。これまでに国内タイトルと欧州タイトルを獲得するなど、成功を収めた在籍期間がさらに続くこととなった。

移籍情報パリ・サンジェルマン
Jose Mourinho Kylian Mbappe Jude Bellingham 2026

「彼はスターだ」――ムリーニョがムバッペとベリンガムにタイトルをもたらすと期待される。

元ポルトガル代表ホルヘ・アンドラーデは、ジョゼ・モウリーニョを「スターであり師」と称え、彼がレアル・マドリードを欧州の頂点へ導くと語った。無冠のシーズンを経て「スペシャル・ワン」は帰還し、キリアン・ムバッペやジュード・ベリンガムらを擁するチーム再建に挑む。

ジョゼ・モウリーニョキリアン・エンバペ
Michael Olise Real Madrid crest

「明日でもオリセを獲得したい」―ザモラノ、2億2300万ユーロの大型移籍説を歓迎

レアル・マドリードのレジェンド、イヴァン・サモラーノが、バイエルン・ミュンヘンのマイケル・オリゼの獲得を強く勧めている。サンティアゴ・ベルナベウに破壊力抜群の攻撃トリオを完成させ、タイトルから遠ざかるチームを次のレベルへ導く理想的な人材だと考える。

移籍情報マイケル・オリーセ
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14ラージョ・バジェカーノ crestラージョ・バジェカーノ00000000
15ベティス crestベティス00000000
16レアル・マドリー crestレアル・マドリー00000000
17レアル・ソシエダ crestレアル・ソシエダ00000000
18セビージャ crestセビージャ00000000
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