VOC ภาพรวม

PSGのスター、レアル・マドリードの関心を拒否

ファビアン・ルイスがパリ・サンジェルマンと契約延長し、長期残留を決めた。スペイン代表MFはレアル・マドリードやバイエルン・ミュンヘンからのオファーを断り、フランス首都に残ることを選択。これまでに国内タイトルと欧州タイトルを獲得するなど、成功を収めた在籍期間がさらに続くこととなった。