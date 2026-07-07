VOC ภาพรวม

ファビアン・ルイスがパリ・サンジェルマンと契約延長し、長期残留を決めた。スペイン代表MFはレアル・マドリードやバイエルン・ミュンヘンからのオファーを断り、フランス首都に残ることを選択。これまでに国内タイトルと欧州タイトルを獲得するなど、成功を収めた在籍期間がさらに続くこととなった。
元ポルトガル代表ホルヘ・アンドラーデは、ジョゼ・モウリーニョを「スターであり師」と称え、彼がレアル・マドリードを欧州の頂点へ導くと語った。無冠のシーズンを経て「スペシャル・ワン」は帰還し、キリアン・ムバッペやジュード・ベリンガムらを擁するチーム再建に挑む。
フルハムの新監督に就任したアルバロ・アルベロアは、チーム再編に着手し、古巣レアル・マドリードから3選手を獲得しようとしている。元サイドバックの彼は、サンティアゴ・ベルナベウとの人脈を活かし、注目の若手を西ロンドンに呼び込もうとしている。
レアル・マドリードのレジェンド、イヴァン・サモラーノが、バイエルン・ミュンヘンのマイケル・オリゼの獲得を強く勧めている。サンティアゴ・ベルナベウに破壊力抜群の攻撃トリオを完成させ、タイトルから遠ざかるチームを次のレベルへ導く理想的な人材だと考える。
フルハムは、元レアル・マドリード監督のアルバロ・アルベロア氏を新監督に任命し、新たな時代を迎えた。スペイン人監督は、ポルトガルの名門ベンフィカへ移ったマルコ・シルバ氏の後任としてクレイヴン・コテージに就任する。