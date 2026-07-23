ASD Trastevere ภาพรวม

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July 2026
23 ก.ค.
Club Friendlies
Roma
ROM
6
ASD Trastevere
TRA
0
FT
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ตารางคะแนน
독일 분데스리가 2
ฟอร์ม
ิีPos
ทีม
P
W
D
L
F
A
+/-
PTS
ฟอร์ม
14
Magdeburg
0
0
0
0
0
0
0
0
15
뉘른베르크
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osnabrueck
0
0
0
0
0
0
0
0
17
장크트 파울리
0
0
0
0
0
0
0
0
18
볼프스부르크
0
0
0
0
0
0
0
0
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