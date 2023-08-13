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Primera B

Primera B Resumen

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Todo sobre apuestas en GOAL
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Primera B, partidos y resultados

sábado, 1 de agosto
Deportes Recoleta badge
Deportes Recoleta
DER
0
Puerto Montt badge
Puerto Montt
PUE
1
F
Deportes Santa Cruz badge
Deportes Santa Cruz
SCR
1
Santiago Wanderers badge
Santiago Wanderers
SAW
3
F
domingo, 2 de agosto
Deportes Temuco badge
Deportes Temuco
DTE
1
Deportes Copiapo badge
Deportes Copiapo
DCO
4
F
jueves, 6 de agosto
Unión Española badge
Unión Española
ESP
Antofagasta badge
Antofagasta
ANT
Deportes Santa Cruz badge
Deportes Santa Cruz
SCR
Puerto Montt badge
Puerto Montt
PUE
viernes, 7 de agosto
Unión San Felipe badge
Unión San Felipe
FEL
Deportes Recoleta badge
Deportes Recoleta
DER
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Posiciones

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Cobreloa crestCobreloa1796234191533
D
W
D
W
D
2Santiago Wanderers crestSantiago Wanderers1795334191532
W
W
L
D
W
3San Marcos crestSan Marcos1778222121029
D
W
L
L
W
4Puerto Montt crestPuerto Montt179262118329
W
W
D
L
L
5San Luis crestSan Luis177642723427
D
W
W
D
W
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