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Primera B
Primera B, partidos y resultados
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sábado, 1 de agosto
domingo, 2 de agosto
jueves, 6 de agosto
viernes, 7 de agosto
Posiciones
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|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Cobreloa
|17
|9
|6
|2
|34
|19
|15
|33
|2
|Santiago Wanderers
|17
|9
|5
|3
|34
|19
|15
|32
|3
|San Marcos
|17
|7
|8
|2
|22
|12
|10
|29
|4
|Puerto Montt
|17
|9
|2
|6
|21
|18
|3
|29
|5
|San Luis
|17
|7
|6
|4
|27
|23
|4
|27