아스널이 다큐멘터리 제작에 참여한다.

[골닷컴] 김형중 기자 = 아스널이 아마존 다큐멘터리 제작에 참여한다. 지난해 토트넘 편으로 공개됐던 All or Nothing 시리즈다.

아마존 프라임 비디오는 9일(한국시간) 2022년 프리미어리그 클럽 아스널을 주제로 다큐멘터리를 제작한다고 밝혔다. 오는 8월 개막하는 2021/22 시즌 동안 촬영할 예정이다.

아마존에 제작하는 All or Nothing 시리즈는 톱 레벨 축구 구단의 다양한 내부 이야기를 전하는 다큐멘터리다. 과거 이탈리아 세리에A 유벤투스와 분데스리가 바이에른 뮌헨 시리즈가 공개되었고, 프리미어리그에서는 맨체스터 시티와 토트넘이 참여했다.

특히 토트넘 시리즈는 대한민국 국가대표 손흥민의 토트넘 생활, 마우리시오 포체티노 감독의 경질과 조세 무리뉴 감독의 부임 등의 스토리로 국내에서도 큰 인기를 얻은 바 있다. 특히 손흥민과 위고 요리스의 드레싱룸 내 말다툼 등 TV 중계로는 쉽게 볼 수 없는 선수단의 생생한 현장 영상으로 많은 팬들의 호응을 얻은 바 있다.

아스널의 미디어 디렉터 마크 곤넬라는 "전 세계 팬들에게 우리가 하루하루 어떤 일을 하는지 보여줄 수 있길 기대한다. 우리는 세계에서 가장 큰 팬들을 보유한 구단 중 하나이고, 그들은 구단의 내부 모습을 보고 싶어한다"라며 아마존과 함께 하기로 한 이유를 밝혔다.

2022년 다큐멘터리가 공개되면 팬들은 아스널 구단의 다양한 이야기를 볼 수 있을 전망이다. 아마존 제작진은 아스널 홈 구장인 에미레이츠 스타디움의 모든 구역에 접근할 수 있는 권리를 얻었다. 또한 경기장 밖 선수들의 일상 모습도 촬영할 예정이다.

2021/22 시즌은 최근 25년 중 처음으로 아스널이 유럽대항전에 출전하지 못하는 시즌이기도 하다. 미켈 아르테타 감독이 이끄는 팀의 리빌딩 과정도 카메라에 생생히 담길 것으로 기대된다.