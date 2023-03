『UMBRO×BENE』のコラボポップアップが原宿にて初開催！ポップアップのテーマは「3rd」

『UMBRO×BENE』のコラボポップアップが24日から原宿で初開催

マンチェスター発祥のオンリーフットボールブランド『UMBRO(アンブロ)』は、“3rdユニフォーム”をコンセプトに掲げた新カテゴリー『THE THIRD by umbro』の発売を記念し、主に90年代のヴィンテージ・ユニフォームや雑誌、雑貨などを取り扱うサッカーのセレクトショップ「BENE」とのコラボレーションポップアップ『BENE×UMBRO POP UP STORE』を初開催する。

期間は24日から28日まで。原宿で行われる。

今回のポップアップのテーマは「3rd」。UMBRO FOOTBALLが持つ歴史的なデザイン、名門クラブチームの印象が強く残るデザインをモチーフにした限定の3rdウェア、選りすぐりのビンテージプロダクトをセレクト。

また、10日より発売が開始した“3rdユニフォーム”をコンセプトに掲げたアンブロの新カテゴリー『THE THIRD by umbro』のフットボールウェアも合わせて合計22アイテム、51点の商品を販売する。

■『THE THIRD by umbro』

(C)UMBRO

ホーム・アウェイとは違う、型に縛られない3rdユニフォームシリーズ。イギリス マンチェスター発祥のフットボールブランドとして培ってきた伝統的なデザイン性に加え、「機能性・着心地」を兼ね備えた新時代のフットボールウェア。

2023年春夏モデルのデザインは、年間を通し季節を超えて着用できるクラシックカラーや、スポーツミックスのアクセントとなるビビットカラーを採用。また、過去からアンブロが手掛けた、世界を代表するクラブにて採用されてきたグラフィックをデザインに落とし込み、伝統的なフットボールブランドならではのウェアに仕上げている。

デザインのみならず、裾部分の引っ掛かりを軽減する『スリップパネル』を搭載したプラクティスパンツなど、フットボー ルの動きに特化したオリジナルパターンや機能も搭載している。

2023年3月10日より当社公式通販「DESCENTE STORE オンライン」、サッカー専門店、スポーツチェーン店等で順次発売を開始。

THE THIRD by umbro特設ページ

■『BENE』

(C)UMBRO

BENE(ベーネ=良い)は主に90ʻsのヴィンテージ・ユニフォームや雑誌、雑貨などを取り扱うサッカーのセレクトショップ。コロナ禍のイタリアで多くの著名人やサッカー選手が掲げたANDRÀ TUTTO BENE(全てが良くなりますように)という標語が名前の由来。

オーナーはユニフォームや雑貨のコレクターであり、幼少期に祖母から英国土産として譲り受けたレスター・シティのユニフォームをきっかけにコレクションを始めました。日本のフットボール文化の更なる発展を目的に、欧州や南米の熱気、空気を纏ったアイテムを紹介する。

■コラボレーションポップアップ開催概要

イベント名:『BENE × UMBRO POP UP STORE』 日程:2023年3月24日(金)~ 3月28日(火)

時間:13:00-20:00

場所:シェアスペStudio原宿

住所:東京都渋谷区 神宮前4-25-3

アクセス:

JR山手線 原宿駅 徒歩8分

東京メトロ千代田線 表参道駅 徒歩8分

東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩13分

東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩13分

東京メトロ副都心線 明治神宮前 原宿駅 徒歩5分

JR中央・総武線 千駄ケ谷駅 徒歩20分