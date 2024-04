【MLB ゲーム情報】メジャーリーグベースボールの新作野球ゲーム『MLB The Show 24』の発売日・価格・対応機器を紹介。PS4、PS5、switchでプレイできる?

新作野球ゲームの『MLB The Show 24』が発売する。

本記事では、『MLB The Show 24』の発売日、価格、対応機器を紹介する。

MLB The Show 24とは?

『MLB The Show 24』は、人気野球ゲームシリーズ「The Show」の最新作。MLBを代表する選手やチームを選択して試合をプレーすることで、誰でもメジャーリーガーになったような体験をすることができる。

以下に続く

『MLB The Show 24』のゲームモードは主に6つ。「Storylines(ストーリーライン)」「Diamond Dynasty(ダイヤモンド・ダイナスティ)」「マルチプレイ」「March to October(マーチ・トゥ・オクトーバー)」「Road to the Show(ロード・トゥ・ザ・ショー)」「Franchise(フランチャイズ)」が用意されている。それぞれの内容は以下の通り。なお、『MLB The Show 24』は北米版と同一の内容となり、ゲーム内の表記・音声はすべて英語となる。また、ゲーム内通貨の購入は行えない。

■ストーリーライン

過去にタイムスリップし、知られざる英雄たちの活躍や名場面を追体験できるモード。没入感のあるゲームプレイと視覚的なストーリーテリングが組み合わさり、往年の名選手のキャリアを象徴する瞬間が忠実に再現されている。

■ダイヤモンド・ダイナスティ

現代のスター選手や過去のレジェンドを集めてドリームチームを作るモード。選手カードを集め、ユニフォームやスタジアムをカスタマイズし、協力プレイやシングルプレイでランキング上位を目指そう。

■マルチプレイ

クロスプラットフォームで対戦や協力プレイができるモード。フレンドや世界のプレイヤーと競い、ランキングの上位を目指そう。

■マーチ・トゥ・オクトーバー

お気に入りのチームを運営するモード。シーズン中の重要な瞬間に集中しながら、ポストシーズンやその先を戦うことができる。

■ロード・トゥ・ザ・ショー

“究極の野球ロールプレイング体験”ができるモード。野球選手になってダイナミックなストーリーの中で様々な選択によって成長することができ、最高のキャリアを歩もう。

■フランチャイズ

チームを運営・育成するモード。ワールドシリーズの栄光へと導き、強豪チームを目指そう。

MLB The Show 24の発売日

『MLB The Show 24』は、2024年3月19日(火)に日本国内で発売予定。PlayStation Store(PS Store)や任天堂の公式オンラインストアにて本作のダウンロード版、全国のPlayStation取扱店および各種ECサイトにてパッケージ版を購入することができる。

MLB The Show 24の対応機器

『MLB The Show 24』は、PlayStation 5(PS5)、PlayStation 4(PS4)、Nintendo Switch(スイッチ)に対応している。

MLB The Show 24の価格

「MLB The Show 24」はPS Storeや任天堂の公式オンラインストアなどで購入できる。各エディションの価格は以下の通り。

【PS4】MLB The Show 24 (英語版) スタンダードエディション

発売日:2024年3月19日(火)

価格:6,980円(税込)

内容:「『MLB® The Show™ 24』(英語版)」、「The Showパック ×5」

【PS4/PS5】MLB The Show 24 (英語版) スタンダードエディション

発売日:2024年3月19日(火)

価格:7,980円(税込)

内容:「『MLB® The Show™ 24』(英語版)」、「The Showパック ×5」

【PS4/PS5】MLB The Show 24 (輸入版:北米) MVPエディション

発売日:2024年3月19日(火)

価格:9,480円(税込)

内容:「PS5®およびPS4®版(デュアルエンタイトルメント)」「10,000 Stubs™」「ダイヤモンドチョイスパック x 1」「用具パック x 1」「The Showパック x 10」「デイリー報酬2倍 x 1」「カバー選手バットスキン x 1」

【PS4/PS5】MLB The Show 24 (輸入版:北米) デジタルデラックスエディション

発売日:2024年3月19日(火)

価格:10,980円(税込)

内容:「PS5®およびPS4®版(デュアルエンタイトルメント)」「20,000 Stubs™」「ダイヤモンドチョイスパック x 2」「ゴールドチョイスパック x 5」「The Showパック x 20」「用具パック x 1」「デイリー報酬2倍 x 1」「カバー選手バットスキン x 1」

【switch】MLB® The Show™ 24(英語版)

発売日:2024年3月19日(火)

価格:6,980円(税込)

内容:「ゲーム本編」「The Show Pack x 5」

【switch】MLB® The Show™ 24(英語版) MVPエディション

発売日:2024年3月19日(火)

価格:9,480円(税込)

内容:「ゲーム本編」「10,000 Stubs™」「「Diamond Choice Pack x 1」「Equipment Pack x 1」「The Show Pack x 10」「デイリー報酬2倍 x 1」「Cover Athlete バット用スキン x 1」

【switch】MLB® The Show™ 24(英語版) デジタルデラックスエディション