Amazon(アマゾン)の年末ビッグセール『Amazonブラックフライデー』は、12月2日(木)が最終日となる。

本記事では、Amazonブラックフライデー最終日のおすすめ商品を紹介する。

【12/2最終日】Amazonブラックフライデーおすすめ商品

Amazonギフト券チャージでポイント還元

コンビニ・ATM・ネットバンキング払いで¥5,000以上チャージするたびに、チャージ額に応じて通常会員は最大2.0%ポイント、プライム会員は最大2.5%ポイントが貯まる。

Fire TV Stick

Echo Dot (エコードット)第3世代 - スマートスピーカー

【新型】Echo Show 5 第2世代- スマートディスプレイ

Fire HD 10 タブレット 10.1インチHDディスプレイ 32GB

ASUS Chromebook Detachable CZ1 ノートパソコン

Anker PowerCore 20100 Nintendo Switch Edition

東芝 48V型 有機ELテレビ レグザ 48X8400 4Kチューナー内蔵

ハイセンス 32V型 ハイビジョン 液晶テレビ 32A35G

XGIMI Halo モバイルプロジェクター

ハイセンス 冷蔵庫 幅48cm 150L パールブラック HR-D15CB

日立 タテ型洗濯乾燥機 洗濯8kg/乾燥4.5kg

Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro(ワイヤレスイヤホン Bluetooth 対応)

2021 AirPods Pro Apple純正MagSafe充電ケース付き

SwitchBot スイッチボット スマートホーム 学習リモコン

サンディスク microSD 128GB UHS-I Class10

マミーポコ パンツ[ケース品]

LISTERINE(リステリン) 【医薬部外品】 薬用 リステリン トータルケアプラス マウスウォッシュ

Amazonベーシック 乾電池 単3形 アルカリ 48個セット

最大10,000ポイント還元キャンペーン

Amazonポイントが最大で10,000ポイント還元されるポイントアップキャンペーンを実施している。購入前にまずはポイントアップキャンペーンにエントリーしておこう。

エントリー期間中にキャンペーンページにてエントリーし、お買い物対象期間中に合計で10,000円(税込)以上購入すると、最大10,000ポイントのAmazonポイントを獲得できる。セール商品以外でもポイント還元対象となる。

■キャンペーン期間

エントリー期間:11月19日(金)午前9時~12月2日(木)午後11時59分

お買い物対象期間:11月26日(金)午前9時~12月2日(木)午後11時59分

プライム会員で便利な配送特典を利用しよう

「Amazonプライム」はお買い物やエンターテイメントなどの多様な特典を提供する会員制プログラムのこと。

4,900円(税込)の年会費または、500円(税込)の月会費で登録可能。最初の30日間は無料体験もできる。

お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで無制限に利用できるほか、Prime Videoの会員特典対象コンテンツの視聴や、広告なしで200万曲が聴き放題のAmazon Music Prime、Prime Reading、Prime Gaming、Prime Try Before You Buyなど様々な特典を利用できる。

Amazon Mastercard新規入会キャンペーン実施中

期間中、Amazon Mastercardに新規入会し、キャンペーンページにてエントリーすると、入会ポイントに加えて、2021年12月の1ヶ月間のAmazon Mastercardご利用のAmazonポイントが7倍になる(最大3,500ポイント)。

Amazonでの利用でいつも2%ポイント(プライム会員以外は1.5%)、コンビニで1.5%ポイント還元、それ以外のお買い物も1%ポイント貯まるお得なカードだ。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

