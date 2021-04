ビーレフェルトに所属する日本代表MF堂安律が、3月のブンデスリーガ「ルーキー・オブ・ザ・マンス」を獲得した。

ビーレフェルトの主力選手として活躍する堂安。3月は4試合に出場し、1ゴールをマーク。また、1試合平均31回のスプリントを記録した。その結果、堂安はホッフェンハイムDFクリス・リチャーズ、ヘルタ・ベルリンDFデヨファイシオ・ゼーファイクを退けて3月の「ルーキー・オブ・ザ・マンス」を獲得した。

ビーレフェルトの公式ツイッターでも堂安の受賞を祝い、「We have a winner!おめでとう!」と祝福した。

なお、ルーキー・オブ・ザ・マンスはファン投票40%、クラブ投票30%、専門家投票30%で決定。今シーズンはドルトムントのジュード・ベリンガムやシュトゥットガルトのシラス・ワマンギトゥカらが受賞している。

We have a winner! 🥳@doan_ritsu is @Bundesliga_EN Rookie of the month in march!

おめでとう!#BLRookie pic.twitter.com/9aFAR6nkeY