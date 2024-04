『ABEMA』が「ABEMA de DAZN」の4月前半注目試合発表！ 首位・町田の川崎F＆神戸戦が無料

【Jリーグ&海外サッカー 最新情報】『ABEMA(アベマ)』のプラン「ABEMA de DAZN」では明治安田J1リーグと日本人所属の海外チーム試合を一部無料で視聴できる。

『ABEMA(アベマ)』は4日、「ABEMA de DAZN」の4月前半の放送スケジュールを発表した。

明治安田J1リーグを初め、明治安田Jリーグ全試合、アジアサッカー連盟(AFC)主催大会の日本代表戦、ラ・リーガ1部全試合、セリエA、リーグ・アン、プリメイラ・リーガ(ポルトガル)など、国内外のサッカーを視聴することができる『ABEMA』のプラン「ABEMA de DAZN」。特に、J1リーグと日本人所属の海外チームの試合については、それぞれ毎節2試合が無料で生中継される。

そして今回、『ABEMA』は4月前半のJ1リーグの注目試合を紹介。まず、無料となっているのが、FC町田ゼルビアの2試合だ。第7節川崎フロンターレ戦、第8節ヴィッセル神戸戦と、近年の国内タイトルを争ってきたチームとの連戦がどちらも無料となっている。

その他、第7節ではアルビレックス新潟vsセレッソ大阪、第8節ではアビスパ福岡vsサンフレッチェ広島も無料に。「ABEMA de DAZN」に登録することで視聴可能となる試合としては第7節のヴィッセル神戸vs横浜F・マリノス、第8節の横浜F・マリノスvs湘南ベルマーレが注目に挙げられている。

『ABEMA』が伝えている「ABEMA de DAZN」の4月前半注目試合スケジュールは以下の通り。

■「ABEMA de DAZN」4月前半のJ1注目試合

【第7節】

・4月7日(日)

14:00 ヴィッセル神戸 vs 横浜F・マリノス ※

14:00 アルビレックス新潟 vs セレッソ大阪(無料)

15:00 川崎フロンターレ vs FC町田ゼルビア(無料)

【第8節】

・4月13日(土)

14:00 横浜F・マリノス vs 湘南ベルマーレ ※

14:00 アビスパ福岡 vs サンフレッチェ広島(無料)

15:00 FC町田ゼルビア vs ヴィッセル神戸(無料)

※「ABEMA de DAZN」に登録することで視聴可能(「ABEMAプレミアム」での視聴は不可)。