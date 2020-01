リーグ最多失点のマインツ、ヴォルフスブルクからオランダ代表DFブルマをレンタルで獲得

現地時間29日、ブンデスリーガのマインツはヴォルフスブルクからオランダ代表DFジェフリー・ブルマを半年限りのレンタルで獲得したことを発表した。

マインツの公式メディアを通してブルマは「マインツと戦う時は常に気が抜けない難しい試合だった。そんなチームに自分が加わることができて嬉しく思っているよ。ルーベン・シュレーダーSD(スポーツディレクター)とも話して、ここでうまくやっていけると確信した。後半戦はまだ15試合ある。ここから多くの勝ち点を奪取できるように貢献したい」と、新天地での意気込みを示している。

1991年生まれ、現在28歳のブルマはチェルシーの下部組織育ちで、2009年にトップ昇格。だがチェルシーでは出場機会に恵まれず、これまでレスター、ハンブルガーSV、 などを渡り歩き、2016年からヴォルフスブルクに在籍していた。18-19シーズンの後半戦はシャルケにレンタルされていたが、今季も後半戦はレンタルでマインツへと貸し出されることに。ブルマは今季前半戦、ヴォルフスブルクでリーグ戦9試合に出場していた。

マインツはここまでリーグ戦19試合を消化し、6勝13敗で15位に付けている。また、ここまでの失点44は16位ブレーメンと並んでリーグ最多タイとなる。新加入のブルマはマインツの守備を立て直すことができるのだろうか。

TRANSFER NEWS ??



The #Zerofivers have loaned @jeffreybruma from @VfLWolfsburg_EN until the end of the season! ??



The centre back has had 25 caps with the Netherlands and will bring plenty of Bundesliga experience to Bruchweg! ??#UpTheMainz #WelkomBruma pic.twitter.com/1vLTCnfRi9