ラグビー日本代表の快挙に…清武弘嗣「この魂。すごいほんと。見習うことがたくさんある」

ラグビー日本代表の快挙にサッカー界からも多くの祝福メッセージが寄せられているようだ。

ラグビー日本代表(世界ランク8位)は13日に、ワールドカップ日本大会A組最終戦で世界ランク9位のスコットランドに28-21で勝利。前半序盤に先制を許しながらも、その後連続トライで逆転。後半はスコットランドの反撃を受けたものの、肉弾戦を制し、予選全勝で1位通過。スコットランドへ15年W杯の雪辱を果たすとともに、史上初のベスト8進出を決めた。

この快挙に各界から祝福の言葉が寄せられるなか、サッカー界からも多くの祝福メッセージが寄せられている。現在無所属の元日本代表MF本田圭佑は自身のツイッターで「Congratulations! One more at least!」という英語に、日本ラグビーフットボール協会のアカウント「@JRFUMedia」をメンションしてツイート。訳すと「おめでとうございます!少なくとももう一勝!」という意味で、20日に行われる強豪・南アフリカとの準々決勝での快進撃にも期待を寄せている。

また、清武弘嗣(セレッソ大阪)は「ラグビーを見るのも正直初めて。でも、今回のラグビーW杯でスポーツのあり方をまた考えさせられる。闘う姿勢、何度も何度も立ち上がる魂、激しいぶつかり合い、試合後の相手を称える姿。スポーツのあり方をこのラグビーW杯は改めて教えてくれている。サッカーもこういう気持ちでいきたい」と、率直な気持ちを綴り、「この魂。すごいほんと。見習う事がたくさんあるね」とコメントした。

その他にも「ラグビー日本代表強い!!おめでとうございます!!」(水沼宏太/C大阪)、「見たかったけど練習で見れなかった!すごい!すごい!」(吉田麻也/サウサンプトン)といった声が寄せられている。