ポドルスキが「忠誠を期待するのはやめなさい」とツイート…前日に主将辞任

ヴィッセル神戸のMFルーカス・ポドルスキが、自身のツイッター(@Podolski10)に意味深な投稿をした。

神戸は17日、フアン・マヌエル・リージョ監督との契約解除を発表。また、同日にツイッターを更新していたポドルスキも主将の座から降りることを伝えていた。

そして18日、キャプテンを降りたこととの関連は不明だが、ポドルスキは「あなたに誠実ではない人々からの忠誠を期待するのはやめなさい」という文章の画像をツイッターに投稿。「#Fact」というハッシュタグも添えられた。

また、原文である「Stop expecting Loyalty from people who can’t even give you Honesty」の出典元は不明ではあるものの、度々英語圏で引用される教訓だ。この言葉には、「簡単に人を信頼するな」というような意味が込められているという。

17年に加入したポドルスキは、18年より主将に就任。昨季は明治安田生命J1リーグで24試合に出場し、5得点を記録。今季は6試合に出場して2得点を挙げている。