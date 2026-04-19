Spanyol Kupa 1
Spanyol Kupa 1 Áttekintés
Spanyol Kupa 1, mérkőzések & eredmények
Több
február 4., szerda
február 10., kedd
február 11., szerda
március 2., hétfő
március 3., kedd
április 17., péntek
Tabella
Több
|Poz
|Csapat
|P
|Gy
|D
|V
|F
|GP
|+/-
|pontok
|Forma
|1
|AFC Bournemouth
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Arsenal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Aston Villa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Brentford
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Brighton & Hove Albion
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Apostas em destaque
Odds Sul-Americana 2026: Boca Juniors é favoritoTovábbi fogadási cikkek