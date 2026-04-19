Elmúlt 18 éves?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Még nem vagy elég idős ahhoz, hogy fogadási tartalmakat tekintsen meg. A rendszer átirányít a kezdőlapra.

Spanyol Kupa 1

Spanyol Kupa 1 Áttekintés

Több
Hirdetés

Spanyol Kupa 1, mérkőzések & eredmények

február 4., szerda
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
5
VE
február 10., kedd
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
VE
február 11., szerda
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
4
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
VE
március 2., hétfő
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
VE
össz 3 - 4
március 3., kedd
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
VE
össz 2 - 0
április 17., péntek
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
VE
bünt 3 - 4
Több

Tabella

PozCsapatPGyDVFGP+/-pontokForma
1AFC Bournemouth crestAFC Bournemouth00000000
2Arsenal crestArsenal00000000
3Aston Villa crestAston Villa00000000
4Brentford crestBrentford00000000
5Brighton & Hove Albion crestBrighton & Hove Albion00000000
Több

Apostas em destaque

Odds Sul-Americana 2026: Boca Juniors é favorito
További fogadási cikkek