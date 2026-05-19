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Le Championnat

Le Championnat Áttekintés

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Le Championnat, mérkőzések & eredmények

szeptember 19., szombat
Auxerre badge
Auxerre
AJA
2
Brest badge
Brest
B29
1
VE
Nice badge
Nice
NCE
2
Lille badge
Lille
LIL
1
VE
Marseille badge
Marseille
OM
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
VE
október 8., csütörtök
Lens badge
Lens
RCL
Lyon badge
Lyon
OL
október 9., péntek
Lille badge
Lille
LIL
Le Havre badge
Le Havre
LEH
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
Le Mans badge
Le Mans
LEM
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Tabella

PozCsapatPGyDVFGP+/-pontokForma
1Monaco crestMonaco541083513
GY
D
GY
GY
GY
2Lyon crestLyon5320102811
GY
D
GY
D
GY
3Paris FC crestParis FC532083511
GY
D
GY
GY
D
4Lille crestLille531184410
V
GY
GY
D
GY
5Rennes crestRennes531189-110
V
GY
GY
GY
D
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