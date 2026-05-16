Komoly fordulatot vett Rob Dieperink pályafutása: a holland videóbírót Londonban őrizetbe vették egy UEFA-mérkőzés idején, az ügyet azonban bizonyíték hiányában lezárták. A FIFA ennek ellenére levette a 2026-os világbajnokság játékvezetői listájáról.
A Fox Sports és az Indeed közös kampányban keres egy szerencsés jelentkezőt, aki „Világbajnokság-megfigyelő” néven végignézi a 2026-os labdarúgó-világbajnokság összes mérkőzését – mindezt 50 ezer dolláros fizetésért és egy New York-i, Times Square-en felállított látványos üvegkabinból.
A 2030-as Portugália-Spanyolország-Marokkó által rendezett világbajnokság döntőjének jogai körül diplomáciai háború robbant ki. Rafael Louzán, a Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) elnöke hétfőn kijelentette: a legutóbbi Afrikai Nemzetek kupáján látott botrányos jelenetek után nem kérdés, hogy Madridnak vagy Barcelonának kell otthont adnia a finálénak.
A videóbíró (VAR) bevezetése a labdarúgás egyik legnagyobb változása volt az elmúlt évtizedben. Célja egyértelmű: csökkenteni a súlyos játékvezetői hibákat, igazságosabbá tenni a mérkőzéseket, és megakadályozni, hogy egy-egy rossz döntés bajnoki címekről vagy kiesésekről döntsön. A kérdés azonban máig megosztja a futballvilágot: valóban segít a VAR, vagy többet árt, mint használ?