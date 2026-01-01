A VAR mindent lát… csak azt nem tudja, mikor kell beavatkozni

A VAR legnagyobb előnye vitathatatlanul az, hogy képes korrigálni az egyértelmű hibákat. Leshelyzetek, büntetők, piros lapok vagy szabálytalan gólok esetén sokkal kisebb az esélye annak, hogy egy nyilvánvaló tévedés eldöntse a mérkőzést. A modern futball hatalmas gazdasági tétjei mellett – televíziós pénzek, nemzetközi szereplés, játékosértékek – ez komoly érv a rendszer fenntartása mellett. Egyre kevesebb az olyan eset, amikor utólag mindenki egyértelműen kimondhatja: „elcsalták” a meccset.

Ugyanakkor a VAR legnagyobb problémája éppen ott rejlik, ahol a futball lényege is: az érzelmekben és a folyamatosságban. A gólöröm ma már gyakran félbeszakad, a szurkolók nem tudják, ünnepelhetnek-e, a játékosok bizonytalanná válnak. Egy többperces VAR-ellenőrzés megtöri a mérkőzés ritmusát, csökkenti az élményt, különösen a stadionban ülők számára, akik sokszor csak találgatják, mi történik a háttérben.

További gondot jelent a következetlenség. Hiába áll rendelkezésre a technológia, a döntések továbbra is emberek kezében vannak. Az azonos szituációkat különböző bajnokságokban – sőt, ugyanazon ligán belül – eltérően ítélik meg. A „clear and obvious error” azaz az „egyértelmű és nyilvánvaló hiba” fogalma sokszor szubjektív marad, ami újfajta vitákat szül: nem a bíró látott-e rosszul, hanem azt, hogy a VAR miért avatkozott be – vagy miért nem.

A VAR tehát nem szüntette meg a vitákat, csak átalakította őket. Míg korábban egy rossz ítélet volt a vita tárgya, ma maga a rendszer kerül célkeresztbe. Ez különösen akkor problémás, amikor centiméteres leshelyzetek vagy vitatható kezezések miatt születnek döntések, amelyek a futball „szellemiségével” mennek szembe.



Személyes véleményem szerint a probléma nem a VAR, hanem annak használatának finomhangolása. Szó van arról, hogy mondjuk egy szöglet gól esetén azt a szituációt is visszanézhesse a rendszer, amiből a korner következett. Kérdés, hogy ez mennyi plusz időt jelentene meccsenként a videózással, s ha ezt is bevezetjük, hol lehet a vége. Mezőnyfaultokat is visszanézünk? Szabadrúgás gól után visszanézzük, hogy tényleg történt-e szabálytalanság?

