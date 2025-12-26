A FIFA elnöke, Gianni Infantino nagy elismeréssel beszélt a 2025-ös klubvilágbajnokságról, amelyet idén nyárra helyeztek át, és 32 csapattal bővítettek. Bár a versenyt több kritika is érte, Infantino szerint a torna minden mércével mérve kiemelkedően sikeres volt.

„A globális klubfutball aranykora elkezdődött” – jelentette ki Infantino a New York-i Trump Towerben, a Chelsea és a Paris Saint-Germain vasárnapi döntője előtt. „Biztosan állíthatjuk, hogy ez a FIFA klubvilágbajnokság hatalmas siker. Természetesen vannak pozitívumok és néhány negatívum is, de összességében sikeres volt. Több mint 2,5 millió nézőt vonzottunk a stadionokba, ami mérkőzésenként átlagosan 40 000 főt jelent. Ez a szám a Premier League-et leszámítva világviszonylatban páratlan, ráadásul itt semleges pályákról van szó.”

Infantino külön kiemelte a verseny gazdasági eredményeit: a FIFA elnöke szerint a torna több mint 2 milliárd dollár bevételt generált, ami mérkőzésenként átlagosan 33 millió dollárt jelent. „Nincs más kupasorozat a világon, ami akár csak megközelítené ezt a számot” – tette hozzá.

A FIFA vezetőjének nyilatkozata azonban egybeesik a verseny körüli kritikákkal. Jürgen Klopp, a Liverpool korábbi menedzsere nemrég úgy nyilatkozott, hogy a klubvilágbajnokság „a valaha bevezetett legrosszabb ötlet a futballban”. A torna több mérkőzésén is kevés volt a néző, a stadionokban összesen több mint egymillió üres szék maradt. Emellett több játékos, köztük Jude Bellingham, Reece James és Enzo Fernández is kifogásolta a pályák minőségét és a nehéz amerikai időjárási körülményeket.

Fernández külön kiemelte, hogy a hőség „nagyon veszélyes” volt, míg a Chelsea vezetőedzője, Enzo Maresca szerint „lehetetlen” volt normál edzést tartani a körülmények miatt.

Infantino azonban mindezek ellenére magabiztosan nyilatkozott: „Már most a világ legsikeresebb klubversenye a klubvilágbajnokság, minden mérce szerint. Tiszteletben tartjuk mindenki véleményét, de a számok magukért beszélnek. Ez a torna valóban kiemelkedő, és jelentős mérföldkő a globális klubfutball történetében.”

Megváltoztatta-e a világfutballt, a klub-vb új formátuma?

Meg, de szerintem nem pozitívan. Azt gondolom ez csak egy újabb lépcsőfoka annak, hogy kifacsarjuk az élsportolokat plusz pénzért. És persze, ilyenkor jön, hogy jó, de ez a munkájuk. Nem. Ez a fajta terhelés, ha komolyan veszi egy csapat a tornát akkor nem normális, ha pedig nem veszi komolyan, akkor minek?

A Bayern München például legnagyobb értékét, Jamal Musialát vesztette el, s persze az csak egy egyszeri esemény volt, ami megtörténhet sajnos bármikor, de ha valószínüleg az 1860 München az ellenfél és nem a PSG, nem ekkora az intenzitás, vagy pályán sincsenek a legnagyobb sztárok.

A klub-vb sosem érdekelt. Lehet, hogy ezt szentségtörés épp a goal.com hasábjaira leírni, de most sem érdekelt. Hiába találkozott a PSG és a Chelsea a döntőben, teljesen hidegen hagyott. Imádom a futballt, de egyszerűen kell idő, hogy lélegezzen szerveztem egy kicsit meccsek nélkül, hogy én, mint szurkoló kikerüljek a körforgásból. Hogy várjam az új szezont, hogy különleges legyen, mikor elkezdődik egy új szezon.

A sportolóknak regenerációra van szüksége a szezonok között, hogy a legjobbakat a legmagasabb szinten lássuk kiemelkedőt nyújtani. Hogy Lamine Yamal 35 évesen is még a pályán legyen és élvezhessük minden megmozulását. Sajnos mára a futball, a futballista, a csapatok és a szurkolók a FIFA szemében csak termék. Termék, ami pénzt generál.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.