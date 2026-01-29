Bár a FIFA hivatalosan még nem jelölte ki a 2030-as, három kontinenst és hat országot érintő centenáriumi világbajnokság döntőjének helyszínét, a rendező felek közötti „belháború” máris megkezdődött. A spanyolok első embere, Rafael Louzán a Madridi Sportújságírók Szövetségének gáláján nyíltan bírálta a társházigazda Marokkót.

A marokkói „főpróba” kudarca?

A feszültség alapja a 2025-ös Afrika-kupa (AFCON) döntője, amelyet Marokkóban rendeztek meg alig két héttel ezelőtt. A Szenegál és Marokkó közötti finálé nem a játékról, hanem a káoszról maradt emlékezetes:

A szenegáli válogatott percekre levonult egy vitatott büntető miatt a pályáról, majd a lelátókon verekedés tört ki, a szurkolók egy csoportja pedig megpróbálta megrohanni a játékteret. A döntő után Gianni Infantino FIFA-elnök is „csúnya jelenetekről” beszélt, és azonnali vizsgálatot követelt.

„Az igazság az, hogy az Afrika-kupán olyan képeket láttunk, amelyek nemcsak a tornának, hanem az egész világfutballnak ártottak” – fogalmazott Louzán. „Spanyolország az elmúlt évtizedekben már bizonyította szervezési képességeit, ezért mi leszünk a 2030-as vb vezetői, és a döntőt itt fogják megrendezni.”

Gigastadion vs. Futballmúlt

Marokkó nem titkolt szándéka, hogy a Casablanca mellett épülő, elképesztő, 115 000 fő befogadására alkalmas Hassan II Stadionnal vigye a döntő rendezési jogát. Ez lenne a világ legnagyobb futballarénája, ami erős érv a FIFA szemében.

Ezzel szemben Spanyolország a tradícióra és a modernizált infrastruktúrára épít. A Real Madrid otthona, a megújult Santiago Bernabéu, valamint a Barcelona hamarosan elkészülő, szintén 100 ezer feletti kapacitású Spotify Camp Nou stadionja is készen áll a világ legnézettebb sporteseményére.

A lobbiháború még sokáig tart

A korábbi tapasztalatok alapján a FIFA nem szokta elkapkodni a VB döntő rendezési jogáról való döntéshozatalt. A 2026-os világbajnokság döntőjének helyszínét (New Jersey, MetLife Stadium) is csak alig két évvel a torna előtt, 2024 februárjában véglegesítették. Várhatóan a 2030-as finálé helyszínéről is csak 2028 környékén születik meg a végső határozat.

Addig azonban marad a lobbiháború a színfalak mögött és az üzengetés a médiában: Spanyolország a megbízhatóságot és a biztonságot, Marokkó pedig az innovációt és az afrikai kontinens első vb-döntőjének ígéretét kínálja.

A 2030-as világbajnokság azért is rendhagyó lesz, mert nem csak Portugália, Spanyolország és Marokkó rendez majd mérkőzéseket, de a 100 éves VB centenárium ünnepléseként Uruguay-ban lesz a nyitómeccs, továbbá Argentína és Paraguay is fogad majd találkozókat.

Forrás: The Athletic