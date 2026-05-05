A Fox Sports egy igazán rendhagyó álláshirdetéssel állt elő: a médiavállalat az Indeed közreműködésével olyan jelentkezőt keres, akinek gyakorlatilag az lesz a feladata, hogy a 2026-os világbajnokság mind a 104 meccsét végignézze a Fox One streamingplatformon.

A kiválasztott „megfigyelő” nemcsak fizetést kap a különleges munkáért, hanem egy egyedülálló munkahelyet is: a Times Square közepén felállított üvegkabinból követheti az eseményeket, miközben a meccsekhez kapcsolódóan közösségi médiás tartalmakat is készítenie kell. A pozíció így egyszerre jelent folyamatos nézést, online jelenlétet és a mérkőzések élményszerű „közvetítését” a közönség felé.

A Fox Sports szerint a kampány célja, hogy a világbajnokság nézését egyfajta élő, utcai szurkolói show-műsorrá alakítsák, amely a New Yorkban sétálók számára is látványos attrakciót jelent. A jelentkezés az Indeed felületén zajlik, a pályázóknak pedig videós bemutatkozást is be kell küldeniük.

A 2026-os világbajnokság egyébként is rekordokat dönt: 48 válogatott, 104 mérkőzés és három rendező ország – az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó – részvételével rendezik meg, az Egyesült Államokban pedig a Fox lesz a hivatalos közvetítő.

A Fox Sports a kezdeményezést „egyszeri kulturális pillanatnak” nevezi, amely új nézőpontból mutatja meg a futball iránti rajongást – a pályán történő minden egyes pillanat egy szurkoló szemével, amelytől lebilincselő közvetítési élményt várnak.

