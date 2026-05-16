A holland játékvezető, Rob Dieperink neve az elmúlt napokban nem a pályán hozott döntései miatt került reflektorfénybe. A videóbíróként (VAR) is dolgozó sípmestert még áprilisban vették őrizetbe Londonban, amikor egy UEFA Konferencia Liga-mérkőzésen teljesített szolgálatot. Az ügyet később bizonyíték hiányában lezárták, ám a következmények így is súlyosnak bizonyultak.

A holland sajtó szerint Dieperinket egy londoni hotelben állították elő, miután egy 17 éves fiúval kapcsolatos bejelentés érkezett ellene. A brit hatóságok kihallgatták, azonban az együttműködése és a rendelkezésre álló bizonyítékok hiánya miatt végül minden gyanút ejtettek.

Ennek ellenére a FIFA úgy döntött, hogy leveszi őt a 2026-os világbajnokságra kijelölt játékvezetői keretből. Dieperink eredetileg honfitársa, Danny Makkelie stábjának tagjaként utazhatott volna a tornára videóbírói szerepkörben, helyét azonban végül a francia Willy Delajod veszi át.

A Holland Labdarúgó Szövetség (KNVB) jelezte, hogy mivel az ügyet lezárták, nincs ok fegyelmi eljárásra vagy eltiltásra a holland élvonalban. A szervezet ugyanakkor a kialakult médiavisszhang miatt ideiglenesen levette őt a hétvégi küldések listájáról.

A 38 éves Dieperink az elmúlt években Hollandia egyik legismertebb VAR-szakembere lett. Profi pályafutása a 2011/2012-es idényben indult, első élvonalbeli mérkőzését pedig 2017-ben vezette. Nemzetközi szinten az Európa-bajnokságon és az olimpiai tornán is dolgozott videóbíróként.

