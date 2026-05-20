A görögök is csak ámultak Szoboszlai szólója után + VIDEÓ

A magyar labdarúgó-válogatott kedden este egy hajtós, jó iramú mérkőzésen gól nélküli döntetlent játszott Görögországgal a Puskás Arénában. Bár a hálók nem zörrentek meg, a találkozó bővelkedett izgalmakban. A Büntető.com megnézte, hogyan értékelték a görög újságírók és a vendégek szövetségi kapitánya a budapesti összecsapást.