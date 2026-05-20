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Barátságos mérkőzések 1

Barátságos mérkőzések 1 Áttekintés

Marco Rossi

Marco Rossi a szupertehetség behívásáról: „Varga Barnabást leszámítva nincs középcsatárunk"

Öt újonc is bekerült a magyar válogatott 29 fős keretébe, Pécsi Ármin, Markgráf Ákos, Szendrei Norbert, Tóth Rajmund és Kovács Bendegúz először kapott meghívót. A mieink Finnország és Kazahsztán válogatottjait fogadják júniusban. Marco Rossi szövetségi kapitány a kerethirdetést követő sajtótájékoztatón megindokolta, hogy miért hívta be az újoncokat.

Magyarország vs KazahsztánMagyarország
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Barátságos mérkőzések 1, mérkőzések & eredmények

szeptember 24., csütörtök
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Ausztrália
AUS
1
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Brazília
BRA
1
VE
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India
IND
1
Panama badge
Panama
PAN
1
VE
március 26., csütörtök
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Argentína
ARG
2
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Mauritania
MRT
1
VE
szeptember 25., péntek
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USA
USA
Peru badge
Peru
PER
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Kanada
CAN
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Chile
CHL
Mexikó badge
Mexikó
MEX
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Kolumbia
COL
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Tabella

PozCsapatPGyDVFGP+/-pontokForma
1Manchester City crestManchester City5500135815
GY
GY
GY
GY
GY
2Arsenal crestArsenal540184412
V
GY
GY
GY
GY
3Brighton crestBrighton53111651110
GY
GY
D
V
GY
4Brentford crestBrentford523010469
GY
D
D
D
GY
5Leeds crestLeeds52307349
D
GY
D
D
GY
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