Nikitscher Tamás őszinte vallomására reagált a magyar válogatott szövetségi kapitánya. Mint ismert, Marco Rossi kihagyta legutóbbi keretéből a Rio Ave középpályását, és bár a sajtótájékoztatón tett kijelentései félreérthetőek lehettek, most tisztázta a helyzetet.
Öt újonc is bekerült a magyar válogatott 29 fős keretébe, Pécsi Ármin, Markgráf Ákos, Szendrei Norbert, Tóth Rajmund és Kovács Bendegúz először kapott meghívót. A mieink Finnország és Kazahsztán válogatottjait fogadják júniusban. Marco Rossi szövetségi kapitány a kerethirdetést követő sajtótájékoztatón megindokolta, hogy miért hívta be az újoncokat.
Marco Rossi szövetségi kapitány a kedden 13 órakor kezdődő sajtótájékoztatón kihirdette a magyar válogatott keretét a két júniusi barátságos találkozóra, amelyet előbb Finnországgal, majd Kazahsztánnal vívnak meg a mieink.
A Liverpool balhátvédje (aki jelenleg az AS Romában futballozik kölcsönben), Konsztantinosz Cimikasz a Magyarország - Görögország mérkőzés után értékelte a mérkőzést, de elmondta a véleményét liverpooli csapattársáról, Szoboszlai Dominikról is.
A magyar labdarúgó-válogatott kedden este egy hajtós, jó iramú mérkőzésen gól nélküli döntetlent játszott Görögországgal a Puskás Arénában. Bár a hálók nem zörrentek meg, a találkozó bővelkedett izgalmakban. A Büntető.com megnézte, hogyan értékelték a görög újságírók és a vendégek szövetségi kapitánya a budapesti összecsapást.