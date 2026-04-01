Bózsik Tamás

Szép gesztus: Lionel Messi átengedte a tizenegyest Nicolás Otamendinek + VIDEÓ

Argentína
Megeshet, hogy mindkét játékos utolsó mérkőzését játszotta hazai közönség előtt a válogatottban, emiatt még különlegesebb pillanatot élhettek át az argentin szurkolók.

Amint arról a GOAL is beszámolt, Argentína 5-0-ra legyőzte Zambia válogatottját a szerda hajnalban, Buenos Airesben rendezett barátságos mérkőzésen. 

Az 53. percben, 2-0-s hazai vezetésnél, tizenegyeshez jutott az argentin nemzeti csapat. Az ekkor már egy gólt szerző Messi úgy gondolta, a belső védő Otamendi is megérdemli a lehetőséget arra, hogy beköszönjön, ezért átadta neki a büntetőt. Ezt magabiztosan értékesítette is a Benfica 38 éves játékosa. 

Több forrás szerint is benne van a pakliban, hogy mind Nicolás Otamendi, mind Lionel Messi utolsó alkalommal öltötte magára a kék-fehér csíkos mezt Argentínában. Igaz, egyelőre egyikük sem erősítette meg hivatalosan ezt az értesülést, az pedig valószínű, hogy mind a ketten elkísérik a címvédő Argentínát a nyári világbajnokságra.

