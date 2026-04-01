Liverpooli csapattársa méltatta Szoboszlai Dominikot a magyar - görög meccs után

Mint ismert, gólnélküli döntetlennel zárult a Magyarország - Görögország felkészülés mérkőzés a Puskás Arénában kedd este. A találkozó után két jó ismerős, az előző szezonban a Liverpoollal angol bajnoki címet szerző Szoboszlai Dominik és Konsztantinosz Cimikasz nem csak, hogy mezt cserélt egymással, de kedélyesen el is beszélgettek az öltözőfolyosón, amibe később Kerkez Milos is becsatlakozott:

Cimikasz aztán a mérkőzésről is elmondta a véleményét a Sportplatz mikrofonja előtt:

"Jó meccs volt, szerintem több helyzetünk volt. Igaz, a magyaroknak is voltak helyzeteik, de szerintem nem teljesen igazságos az eredmény, ugyanakkor végtére is, ez egy barátságos meccs volt".

Természetesen liverpooli barátjáról és csapattársáról, Szoboszlai Dominikról is elmondta a véleményét a görög válogatott balhátvédje:

"Fantasztikus emlék, hogy tavaly együtt nyertük meg Szoboszlaival a Premier League-t. Nagyszerű ember és rendkívüli játékos. Mindig a legjobbját nyújtja. Nagyon örülök a fejlődésének".

Cimikasz 2020-ban érkezett a Liverpoolhoz, az idei szezont azonban az AS Románál tölti kölcsönben, ahol 16 bajnokin és 7 Európa-liga meccsen lépett pályára.

