Afrikai Nemzetek Kupája 1
Afrikai Nemzetek Kupája 1 Áttekintés
Afrikai Nemzetek Kupája 1, mérkőzések & eredmények
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január 13., kedd
január 16., péntek
január 17., szombat
Tabella
Eastern
Élő
|Poz
|Csapat
|P
|Gy
|D
|V
|F
|GP
|+/-
|pontok
|Forma
|1
|Tampa Bay Rowdies
|25
|15
|6
|4
|45
|23
|22
|51
|2
|Charleston Battery
|25
|13
|4
|8
|50
|31
|19
|43
|3
|Detroit City FC
|24
|11
|7
|6
|29
|19
|10
|40
|4
|Hartford Athletic
2 - 2
|26
|9
|12
|5
|29
|26
|3
|39
|5
|Pittsburgh Riverhounds SC
|26
|11
|5
|10
|28
|26
|2
|38
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Western
Élő
|Poz
|Csapat
|P
|Gy
|D
|V
|F
|GP
|+/-
|pontok
|Forma
|1
|El Paso Locomotive FC
|25
|14
|4
|7
|44
|31
|13
|46
|2
|New Mexico United
|24
|12
|7
|5
|37
|27
|10
|43
|3
|Colorado Springs Switchbacks FC
|25
|11
|5
|9
|40
|37
|3
|38
|4
|Lexington SC
|25
|11
|4
|10
|43
|30
|13
|37
|5
|Sacramento Republic FC
|24
|9
|10
|5
|30
|20
|10
|37
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