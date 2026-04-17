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Afrikai Nemzetek Kupája 1

Afrikai Nemzetek Kupája 1 Áttekintés

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Afrikai Nemzetek Kupája 1, mérkőzések & eredmények

január 13., kedd
Szenegál badge
Szenegál
SEN
1
Egyiptom badge
Egyiptom
EGY
0
VE
Nigéria badge
Nigéria
NGA
0
Marokkó badge
Marokkó
MAR
0
VE
bünt 2 - 4
január 16., péntek
Egyiptom badge
Egyiptom
EGY
0
Nigéria badge
Nigéria
NGA
0
VE
bünt 2 - 4
január 17., szombat
Szenegál badge
Szenegál
SEN
0
Marokkó badge
Marokkó
MAR
3
VE
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Tabella

Eastern

Élő
PozCsapatPGyDVFGP+/-pontokForma
1Tampa Bay Rowdies crestTampa Bay Rowdies25156445232251
GY
V
GY
D
V
2Charleston Battery crestCharleston Battery25134850311943
GY
D
V
GY
GY
3Detroit City FC crestDetroit City FC24117629191040
GY
V
D
D
GY
4Hartford Athletic crestHartford Athletic
2 - 2
2691252926339
D
D
GY
GY
D
5Pittsburgh Riverhounds SC crestPittsburgh Riverhounds SC26115102826238
V
GY
D
D
V
Utolsó frissítés 4 perccel ezelőtt

Western

Élő
PozCsapatPGyDVFGP+/-pontokForma
1El Paso Locomotive FC crestEl Paso Locomotive FC25144744311346
GY
GY
GY
GY
GY
2New Mexico United crestNew Mexico United24127537271043
D
D
D
GY
V
3Colorado Springs Switchbacks FC crestColorado Springs Switchbacks FC2511594037338
D
GY
GY
GY
V
4Lexington SC crestLexington SC251141043301337
GY
GY
V
V
V
5Sacramento Republic FC crestSacramento Republic FC24910530201037
D
GY
D
D
D
Utolsó frissítés 4 perccel ezelőtt
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