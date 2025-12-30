FBL-AFR-2025-MATCH 27-ANG-EGYAFP
Bózsik Tamás

Ezért nem kezdett Mohamed Szalah az Afrika-kupán

Sokakat meglepett a szövetségi kapitány döntése.

Amint arról a GOAL is beszámolt, Mohamed Szalah jövője egyáltalán nem biztos a Liverpoolnál, de ez nem nyomta rá  a bélyegét az Afrikai Nemzetek Kupáján mutatott teljesítményére. Egyiptom első két mérkőzésén egyaránt a Vörösök támadója szállította a győzelmet: előbb Zimbabwét múlták felül a Fáraók 2-1 arányban, majd Dél-Afrika ellen egy gól is elég volt a sikerhez. 

Éppen ezért volt meglepő, hogy az Angola elleni utolsó csoportmérkőzésen sem Szalaht, sem pedig Omar Marmousht nem jelölte a kezdőcsapatba a szövetségi kapitány, Hossam Hassan. Végül az egész találkozót a kispadról figyelték végig. 

Angol kiadásunk arról ír, hogy Hassan szeretné, ha a kulcsemberei a torna későbbi szakaszára is frissek maradnának, ezért döntött a Liverpool és a Manchester City sztárjainak pihentetése mellett. 

Az utolsó találkozó végül 0-0-s döntetlennel zárult, így a már két kör után biztos továbbjutó Egyiptom végül megőrizte első helyét a B-csoportban. 

Szalah korábban még sosem nyerte meg ANK-t, hiszen a 2010-es torna idején, amikor legutóbb elősként végeztek a Fáraók, még nem mutatkozott be a válogatottban. 

Anglia 1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Afrikai Nemzetek Kupája 1
Egyiptom crest
Egyiptom
EGY
team-logo
Nincs adat
Nincs adat

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

Default
Hirdetés

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0