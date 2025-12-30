Ezért nem kezdett Mohamed Szalah az Afrika-kupán

Amint arról a GOAL is beszámolt, Mohamed Szalah jövője egyáltalán nem biztos a Liverpoolnál, de ez nem nyomta rá a bélyegét az Afrikai Nemzetek Kupáján mutatott teljesítményére. Egyiptom első két mérkőzésén egyaránt a Vörösök támadója szállította a győzelmet: előbb Zimbabwét múlták felül a Fáraók 2-1 arányban, majd Dél-Afrika ellen egy gól is elég volt a sikerhez.

Éppen ezért volt meglepő, hogy az Angola elleni utolsó csoportmérkőzésen sem Szalaht, sem pedig Omar Marmousht nem jelölte a kezdőcsapatba a szövetségi kapitány, Hossam Hassan. Végül az egész találkozót a kispadról figyelték végig.

Angol kiadásunk arról ír, hogy Hassan szeretné, ha a kulcsemberei a torna későbbi szakaszára is frissek maradnának, ezért döntött a Liverpool és a Manchester City sztárjainak pihentetése mellett.

Az utolsó találkozó végül 0-0-s döntetlennel zárult, így a már két kör után biztos továbbjutó Egyiptom végül megőrizte első helyét a B-csoportban.

Szalah korábban még sosem nyerte meg ANK-t, hiszen a 2010-es torna idején, amikor legutóbb elősként végeztek a Fáraók, még nem mutatkozott be a válogatottban.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.