Afcon: Osimhen volt a hős, Nigéria magabiztosan jutott be az elődöntőbe

A gól nélküli első félidőt követően a nigériaiak Victor Osimhen és Akor Adams révén gyorsan kétszer is betaláltak, és ez elegendő volt a sikerhez, így aztán eldőlt, hogy a házigazdával találkoznak szerdán a fővárosban a fináléba kerülésért.
Eredmény, negyeddöntő:
Nigéria-Algéria 2-0 (0-0)
később:
Egyiptom-Elefántcsontpart, Agadir 20.00
pénteken játszották:
Marokkó-Kamerun 2-0 (1-0)
Szenegál-Mali 1-0 (1-0)
Az elődöntők programja:
szerda:
Szenegál-Egyiptom vagy Elefántcsontpart, Tanger 18.00
Marokkó-Nigéria, Rabat 21.00
a 3. helyért:
január 17., szombat, Casablanca 17.00
döntő:
január 18., vasárnap, Rabat 20.00
Forrás: MTI
