Afcon: Osimhen volt a hős, Nigéria magabiztosan jutott be az elődöntőbe

A gól nélküli első félidőt követően a nigériaiak Victor Osimhen és Akor Adams révén gyorsan kétszer is betaláltak, és ez elegendő volt a sikerhez, így aztán eldőlt, hogy a házigazdával találkoznak szerdán a fővárosban a fináléba kerülésért.

Eredmény, negyeddöntő:

Nigéria-Algéria 2-0 (0-0)

később:

Egyiptom-Elefántcsontpart, Agadir 20.00

pénteken játszották:

Marokkó-Kamerun 2-0 (1-0)

Szenegál-Mali 1-0 (1-0)

Az elődöntők programja:

szerda:

Szenegál-Egyiptom vagy Elefántcsontpart, Tanger 18.00

Marokkó-Nigéria, Rabat 21.00

a 3. helyért:

január 17., szombat, Casablanca 17.00

döntő:

január 18., vasárnap, Rabat 20.00

Forrás: MTI